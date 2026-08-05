Das Galaxy Z Fold8 macht Lust auf das iPhone Ultra

Vor ein paar Wochen hat Samsung seine neuen faltbaren Smartphones vorgestellt. Darunter auch das neue Galaxy Z Fold8 in einem besonders kompakten Format. Auf den ersten Blick klingt das für uns Apple-Fans nicht sonderlich spannend. Es gibt allerdings ein Detail, bei dem wir aufhorchen: Beim Galaxy Z Fold8 soll genau das Display zum Einsatz kommen, das Samsung für das iPhone Ultra an Apple liefern soll.

Nun sind wir ja nicht wirklich in der Android-Bubble unterwegs und kommen daher auch nicht an Testgeräte. Vor etwas mehr als einer Woche habe ich aber tatsächlich mal ein Galaxy Z Fold8 in die Hand nehmen und für eine kleine Weile benutzen können. Und was soll ich euch sagen: Das Ding macht wirklich Lust auf mehr. Es fehlt im Prinzip nur das Apfel-Logo und das richtige Betriebssystem.

Der Formfaktor hat mich schon beim ersten Anfassen begeistern können. Das 5,5 Zoll große Außendisplay ist ungewohnt breit, das Smartphone liegt aber gut in der Hand und man schafft es auch ohne riesige Hände, alle Ecken des Displays mit dem Daumen zu erreichen. Die wahre Magie kommt aber erst ins Spiel, wenn man das faltbare Smartphone öffnet. Die Innenseite des Galaxy Z Fold8 misst 7,6 Zoll und ist damit fast so groß wie ein iPad mini.

Die ersten Eindrücke der Android-Tester fallen ebenfalls sehr positiv aus. Kritik gibt es hauptsächlich für einige Apps, die nicht auf das neue Display-Format ausgerichtet sind. Genau das war in den vergangenen Jahren aber eine Stärke von Apple und dem App Store, ohnehin sind viel mehr iOS-Apps besser für Tablet-Ansichten optimiert. Auch bei einigen responsiven Webseiten hatte ich das Gefühl, dass sie nicht nicht optimal für die Bildschirmgröße optimiert sind. Aber das liegt ja tatsächlich nicht in der Macht der Hardware-Hersteller.

Eine Sache hat mir in Sachen Hardware nicht ganz so gut gefallen: Zugeklappt kippelt das Galaxy Z Fold8 extrem auf dem Tisch, da der Kamera-Buckel sehr einseitig platziert ist. Ich hoffe sehr, dass Apple das Design hier besser hinbekommt. Auf eine dritte Rückkamera werden wir aber wohl auch beim iPhone Ultra verzichten müssen. Zudem scheint Apple sich ja gegen Face ID zu entscheiden – das könnte im Alltag durchaus eine Einschränkung sein. Jeder, der nach einem iPad Pro wieder ein anderes iPad benutzt hat, wird mir da zustimmen.

Samsung Galaxy Z Fold8 Smartphone, 256 GB Speicher, 12 GB RAM, Graphite FÜR EINE SORGENFREIE NUTZUNG: Kostenlose Garantieverlängerung von 2 auf 3 Jahre – gültig für Kunden, die ihren Wohnsitz in Deutschland...

OPTIMALES SEITENVERHÄLTNIS, MAXIMALER INHALT: Das Samsung Galaxy Z Fold8 hat ein im zusammengeklappten Zustand breites, aber kompaktes Display, und...

Zwei spannende Video-Beiträge zum Galaxy Z Fold8

Ich habe euch abschließend noch zwei interessante Video-Beiträge rund um das Samsung Galaxy Z Fold8 zusammengestellt. Schaut gerne mal rein, wenn ihr euch auch für das iPhone Ultra interessiert – denn wenn die Gerüchte stimmen, sehen wir hier in Sachen Display genau die Technik, die Apple uns im September vorstellen wird.