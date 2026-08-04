Apple und Microsoft: Kopieren und Einfügen zwischen iPhone und Windows kommt

Apple arbeitet an einer lang ersehnten Funktion: Dem geräteübergreifenden Kopieren und Einfügen zwischen iPhones und Windows-PCs. Der Anstoß kam von Microsoft, das die Funktion über Apples EU-Interoperabilitätsanfragesystem beantragt hatte. Dieses System wurde im Rahmen des Digital Markets Act (DMA) eingerichtet, um die Kompatibilität zwischen verschiedenen Plattformen zu verbessern (via MacRumors).

Microsoft wünscht sich eine nahtlose Integration: Nutzer und Nutzerinnen sollen Text oder andere Inhalte auf dem iPhone kopieren und direkt auf einem Windows-PC einfügen können und umgekehrt. Die Synchronisierung der Zwischenablage soll im Hintergrund und kontinuierlich ablaufen, ohne dass man ständig manuell eingreifen oder eine App öffnen muss. Apple schlägt vor, die Funktion über das „AccessorySetupKit“ umzusetzen.

„Um diese Lösung zu nutzen, müssen Sie das ‚AccessorySetupKit‘ einsetzen, damit der Nutzer den erforderlichen Berechtigungen zustimmen kann, die die Freigabe der Zwischenablage für Ihr Zubehörgerät ermöglichen. Bei dieser Lösung muss der Nutzer einmalig seine Zustimmung zur Freigabe der Zwischenablage für jedes gekoppelte Zubehörgerät erteilen, das diese Funktion nutzen soll.“

Diese Methode ähnelt der bereits in iOS 26.5 eingeführten Option für Wearables von Drittanbietern in der EU. Bisher können Apps auf dem iPhone die Zwischenablage nur auslesen, wenn sie aktiv im Vordergrund laufen und der User bei jeder Aktion explizit den Zugriff erlaubt. Apples eigene Lösung, „Universal Clipboard“, funktioniert bereits zwischen iOS und macOS, doch für Windows gibt es bisher keine offizielle Unterstützung.

Microsoft kritisiert die Einschränkungen

Microsoft betont, dass die aktuellen Beschränkungen eine Hintergrundsynchronisation der Zwischenablage verhindern. Das Unternehmen wünscht sich eine reibungslosere Erfahrung, die besonders für Nutzer und Nutzerinnen, die sowohl iPhones als auch Windows-PCs verwenden, den Arbeitsalltag erleichtern soll.

Apple bestätigt, dass die Umsetzung der Funktion einen erheblichen technischen Aufwand bedeutet. Die Arbeiten sollen bis Herbst 2027 abgeschlossen sein. Zunächst wird die Funktion in einer Entwickler-Beta getestet, bevor sie öffentlich verfügbar wird. Falls alles nach Plan läuft, könnte die breite Öffentlichkeit Anfang 2028 davon profitieren.

Es ist wahrscheinlich, dass die neue Funktion zunächst nur in der Europäischen Union verfügbar sein wird. Apple hat jedoch in der Vergangenheit einige DMA-pflichtige Funktionen, wie die eSIM-Übertragung vom iPhone zu Android, weltweit eingeführt. Ob das auch hier passiert, bleibt abzuwarten. Andere Funktionen, wie die Kopplung von Wearables im AirPods-Stil, wurden bisher nur in der EU umgesetzt.