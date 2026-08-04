Wer bei Instagram, TikTok oder YouTube unterwegs ist, stolpert zwangsläufig über die Mikrofone von DJI. Entweder, weil Creator die wirklich guten Mikrofone ohnehin nutzen, oder, weil DJI derzeit viel Geld in Influencer-Werbung steckt. Davon abgesehen, sind Mikrofone immer die beste Wahl, wenn man guten Ton aufnehmen möchte. Und da bietet sich jetzt das neue DJI Mic Mini 2S an, das ab sofort erhältlich ist.

DJI Mic Mini 2S: Das kompakte Funkmikrofon mit eigenem Speicher

Das DJI Mic Mini 2S ist das erste Mini-Funkmikrofon des Herstellers mit interner Aufnahmefunktion. Als Weiterentwicklung des Mic Mini 2 richtet sich das Gerät an Creator und Creatorinnen, die zuverlässigen Ton in kompaktem Format brauchen, egal ob im Solo-Dreh, beim Straßeninterview oder in der Podcast-Runde.

Herzstück ist die interne 32-Bit-Float-Aufnahme: Sie fängt einen enormen Dynamikumfang ein, vom Flüstern bis zum plötzlichen Lautschrei, und lässt sich in der Postproduktion flexibel nachbearbeiten. Jeder Sender bringt rund 14,5 GB internen Speicher mit und zeichnet im Standardmodus (24 Bit) bis zu 28 Stunden Audio auf. Unabhängig von der Verbindung zum Empfänger, was das Risiko verlorener Aufnahmen deutlich senkt.

Zweistufige KI-Geräuschunterdrückung

Für sauberen Klang sorgt eine KI-Rauschunterdrückung mit zwei Stufen: „Basis“ filtert typische Innenraumgeräusche wie Ventilatoren oder Hall, „Stark“ kappt störenden Außenlärm. Ergänzt wird das durch eine automatische Clipping-Kontrolle gegen Lautstärkespitzen sowie einen Lautstärkeausgleich für konstante Pegel bei Interviews und Livestreams. Drei Klangprofile, Regulär, Hell und Kräftig, erlauben zusätzlich eigene Klanganpassungen.

Bis zu vier Sender an einem Empfänger

Ein Empfänger lässt sich mit bis zu vier Sendern gleichzeitig koppeln, was besonders praktisch für Rundtischgespräche, Podcasts oder Interviews mit mehreren Personen ist. Das System bleibt zudem abwärtskompatibel zu Mic Mini, Mic Mini 2 sowie dem mobilen DJI-Mic-Empfänger, sodass sich bestehendes Equipment weiterverwenden lässt.

Mit rund 12 Gramm Gewicht lässt sich der Sender per Clip oder Magnet befestigen. Die magnetische Frontabdeckung ist austauschbar: Neben den bereits bekannten acht Farbvarianten aus der Mic-Mini-2-Reihe gibt es nun auch eine „Time Series“-Edition, gestaltet von der Illustratorin Victo Ngai.

Ganz ohne separaten Empfänger verbinden sich die Sender direkt mit ausgewählten Osmo-Modellen: Pocket 4P, Pocket 4, 360, Nano und Action 6 – und liefern dort Audio in 48 kHz/24 Bit.

Preise und Verfügbarkeit

Das DJI Mic Mini 2S ist ab sofort über store.dji.com sowie bei Amazon erhältlich: