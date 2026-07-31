Homematic IP Smart Home-Portfolio: Vollintegrierte Sicherheitskameras jetzt verfügbar

Das deutsche Smart Home-Unternehmen eQ-3 aus dem ostfriesischen Leer bringt mit den neuen Homematic IP Sicherheitskameras eine intelligente Videoüberwachung auf den Markt. Die sechs Modelle decken von Innenräumen über Außenbereiche bis zur Haustür alle Einsatzbereiche ab. Damit ergänzt das Unternehmen sein bestehendes Alarmsystem, das bereits Schutz vor Einbruch, Feuer und Wasserschäden bietet.

Die Kameras sind nahtlos in das Homematic IP-Ökosystem eingebunden. Nutzer und Nutzerinnen steuern ihr gesamtes Smart Home bequem über die hauseigene App, die alle sicherheitsrelevanten Geräte, Ereignisse und Statusmeldungen zentral anzeigt. Bei Alarm, beispielsweise durch Bewegungs- oder Rauchmelder, ermöglicht die App schnelle Reaktionen. Dank integrierter Mikrofone und Lautsprecher kann man mit den neuen Sicherheitskameras direkt kommunizieren, sei es mit dem Postboten, dem Haustier oder im Ernstfall mit einem Einbrecher.

Flexible Features für jeden Bedarf

Je nach Modell bieten die Kameras eine KI-gestützte Erkennung von Bewegungen, Personen oder Geräuschen, Schwenk- und Neigefunktionen, eine automatische Bewegungsverfolgung oder integrierte Außenbeleuchtung. Einige Modelle laufen sogar mit Akku. Kostenlose Updates sollen zukünftig weitere Funktionen wie konfigurierbare Alarmbereiche oder die parallele Anzeige mehrerer Livebilder bringen. Ein Cloudspeicher für Videoaufzeichnungen ist ohne zusätzliche Kosten inklusive.

eQ-3 will bei den Kamera-Neuerscheinungen zudem großen Wert auf IT-Sicherheit und Datenschutz legen. So können die Nutzer und Nutzerinnen selbst entscheiden, ob Aufnahmen lokal auf einer microSD-Karte oder verschlüsselt auf deutschen Servern gespeichert werden. Eine Registrierung ist Homematic IP-typisch nicht erforderlich. Die unabhängige VDE-Zertifizierung bestätigt, dass das System höchste Sicherheitsstandards für Kommunikation, IT-Infrastruktur und Nutzerdaten einhält.

Preise und Verfügbarkeit

Die neue Kamerafamilie ist ab sofort im Online-Handel, bei Baumärkten und Fachhandwerkspartnern erhältlich. Die Außenkamera, die Außenlichtkamera und die Video-Türklingel gibt es zunächst in Weiß, ab Mitte August auch in Anthrazit. eQ-3 veranschlagt die folgenden Preise für die neuen Kameras:

Weitere Informationen zum Homematic IP-System gibt es auf der offiziellen Website des Anbieters. Ein Überblicksvideo bei YouTube, in dem alle neuen Sicherheitskameras vorgestellt werden, haben wir euch abschließend eingebunden.