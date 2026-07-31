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1,5 Milliarden Abonnements: Apple verdient kräftig mit

Ein Anstieg von 12 Prozent

Freddy1 Kommentar zu 1,5 Milliarden Abonnements: Apple verdient kräftig mit
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Apples gestrige Quartalsergebnisse stellen mal wieder Rekorde auf, die die Erwartungen der Wall Street übertroffen haben. Gleichzeitig hat Apple bekannt gegeben, dass das Unternehmen über 1,5 Milliarden kostenpflichtige Abonnements zählt. Dazu zählen iCloud, Apple Music, App-Abonnements, Apple TV und mehr.

Bereits 2023 hat Apple die magische Marke von 1 Milliarde Abonnements überschritten. Fast drei Jahre später sind es stolze 1,5 Milliarden Abos, was als beachtliche Leistung festzustellen ist. Da immer mehr Services auf wiederkehrende Zahlungen setzen, ist der Anstieg nicht verwunderlich. Zur Klarstellung sei auch gesagt, dass ein Großteil auf App-Abonnements fällt, da Apple an jedem Abo im App Store mitverdient. Eine exakte Aufschlüsselung, wie viel Geld jede Sparte abwirft, gibt es nicht.


Kein Wunder also, dass der Bereich „Dienstleistungen“ ein stetiges Wachstum aufweist. Im letzten Quartal konnte man den Umsatz um rund 12 Prozent auf über 30 Milliarden US-Dollar steigern, was abermals bestätigt, wie wichtig Apples Service-Geschäft geworden ist.

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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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