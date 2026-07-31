Mit Google Earth und KI die Welt verändern

Hinter Google Maps und Street View führt Google Earth ein kleines Schattendasein. Gerade aufgrund seiner vielen Funktionen ist das Werkzeug aber immer einen Blick wert. In der Web-Anwendung könnt ihr jetzt sogar mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz ganz neue Welten erschaffen.
Ganz egal, ob ihr ein Musterhaus auf ein unbebautes Grundstück setzen wollt, eine kleine Zeitreise in das Mittelalter machen möchtet oder einfach nur etwas Spaß haben wollt – mit der KI-Funktion rund um Nano Banana 2 wird genau das möglich.
Die Funktionsweise ist ganz einfach: Ihr öffnet earth.google.com und wählt dann einen Kartenausschnitt eurer Wahl. Es spielt keine Rolle, ob ihr euch für Satelliten-, Luft- oder 3D-Aufnahmen entscheidet. Dann tippt ihr in der Menüleiste oben auf das Bild-Symbol ganz rechts und könnt einen Prompt eingeben. Hier habe ich mir zum Beispiel ganz einfach eine Infografik zum Ruhrstadion in Bochum erstellen lassen:
Nur eine Sache habe ich noch nicht herausgefunden: Wie speichert man die Bilder? Ich habe es nach der Erstellung einfach geöffnet und dann einen Screenshot gemacht. Wenn jemand einen einfacheren Weg findet, freue ich mich auf Hinweise in den Kommentaren.
Funktion bisher nicht in die native Google Earth App integriert
Was ich klasse finde: Hier ist nicht alles KI-generiert, wie auf anderen Plattformen zur Bilderstellung. Die Quelle, das echte Satelliten-Bilder oder sehr realistische 3D-Aufnahmen, bleibt rund um die KI-generierten Inhalte bestehen.
Noch gibt es leider keine Informationen dazu, wann die Funktion in die nativen Google Earth Anwendungen integriert wird. Als Alternative zu Google Maps kann ich euch den Download der App aber trotzdem empfehlen, viele Orte werden in Google Earth mit deutlich schickeren 3D-Modellen dargestellt. Der Download auf iPhone und iPad ist natürlich kostenlos.
Kommentare 6 Antworten
„… die Welt verändern … sorgt für Spass … “ das sehe ich bei dem Titelbild aber anders
Dem stimme ich voll und ganz zu: Angesichts der momentanen Wetterlage in Südeuropa mit Dutzenden Bränden, Zerstörung der Lebensgrundlagen vieler Menschen und teilweise Todesopfern (hier in Griechenland bisher drei) kann man das Titelbild mit dem Wort „Spaß“ nicht in Einklang bringen!
Ja Witziger wäre es gewesen wenn man aus Recklinghausen einfach Entenhause oder das Gallische kleine Dorf von Asterix gemacht hätte.
ja, kapiert, kein Spiel – aber das ändert nichts an meiner Kritik
Ich hatte gestern Abend kritisch kommentiert, meinen Kommentar sehe ich nicht mehr, vllt gabs techn Probleme?
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Während in der Gironde -zigtausend Menschen vor den Flammen fliehen und Feuerwehrleute in Griechenland bei ihrem Einsatz qualvoll ums Leben kommen, bewerbt ihr ein Spiel mit nem brennenden Dorf als Titelbild?
Es geht nicht um das Spiel. Es geht um den Zeitpunkt.
Manchmal hilft es, einen Moment innezuhalten und sich zu fragen, ob eine Bildsprache, die gerade für reales Leid, Zerstörung und Tod steht, wirklich die richtige Kulisse für ein ‚lustiges Spiel‘ ist.
Ich finde das empathielos von Euch, letztlich unmenschlich und kalt.
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Dann habe ich mich selbst korrigiert. Die Korrektur (kein Spiel) steht noch da.
Google hat die Funktion gestern Abend noch desktiviert. Zu viele User hatten damit destruktiven Unsinn gemacht: Bombenkrater in LA, Flugzeuge in Hochhäusern, brennende Dörfer:
‚… however we’ve also seen people sharing screenshots of generated imagery that appear to violate our policies. So we’re rolling back this feature in Google Earth while we work on implementing stronger guardrails.‘