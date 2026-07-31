Mit Google Earth und KI die Welt verändern

Hinter Google Maps und Street View führt Google Earth ein kleines Schattendasein. Gerade aufgrund seiner vielen Funktionen ist das Werkzeug aber immer einen Blick wert. In der Web-Anwendung könnt ihr jetzt sogar mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz ganz neue Welten erschaffen.

Ganz egal, ob ihr ein Musterhaus auf ein unbebautes Grundstück setzen wollt, eine kleine Zeitreise in das Mittelalter machen möchtet oder einfach nur etwas Spaß haben wollt – mit der KI-Funktion rund um Nano Banana 2 wird genau das möglich.

Die Funktionsweise ist ganz einfach: Ihr öffnet earth.google.com und wählt dann einen Kartenausschnitt eurer Wahl. Es spielt keine Rolle, ob ihr euch für Satelliten-, Luft- oder 3D-Aufnahmen entscheidet. Dann tippt ihr in der Menüleiste oben auf das Bild-Symbol ganz rechts und könnt einen Prompt eingeben. Hier habe ich mir zum Beispiel ganz einfach eine Infografik zum Ruhrstadion in Bochum erstellen lassen:

Nur eine Sache habe ich noch nicht herausgefunden: Wie speichert man die Bilder? Ich habe es nach der Erstellung einfach geöffnet und dann einen Screenshot gemacht. Wenn jemand einen einfacheren Weg findet, freue ich mich auf Hinweise in den Kommentaren.

Funktion bisher nicht in die native Google Earth App integriert

Was ich klasse finde: Hier ist nicht alles KI-generiert, wie auf anderen Plattformen zur Bilderstellung. Die Quelle, das echte Satelliten-Bilder oder sehr realistische 3D-Aufnahmen, bleibt rund um die KI-generierten Inhalte bestehen.

Noch gibt es leider keine Informationen dazu, wann die Funktion in die nativen Google Earth Anwendungen integriert wird. Als Alternative zu Google Maps kann ich euch den Download der App aber trotzdem empfehlen, viele Orte werden in Google Earth mit deutlich schickeren 3D-Modellen dargestellt. Der Download auf iPhone und iPad ist natürlich kostenlos.