iOS 27 liefert eine kleine, aber durchaus willkommene neue Option, mit der sich unabsichtliche Eingaben in der Nachrichten-App vermeiden lassen. Im Textfeld befindet sich auf der rechten Seite entweder ein kleines Mikrofon-Symbol, um ein Diktat zu starten, oder eine kleine „Welle“, mit der sich schnell Sprachnachrichten aufzeichnen lassen. Wer beides nicht nutzt, kann in den Einstellungen jetzt wählen, dass gar nichts mehr angezeigt wird.

Gut möglich, dass Apple die Option eingebaut hat, weil Justin Bieber sich öffentlich beschwert hat. Drückt man den Aufnahme-Button nämlich unabsichtlich und hört gleichzeitig Musik, stoppt die Wiedergabe. Das ist ein logisches Verhalten seitens iOS, da ja eine Aufnahme stattfinden soll. Mit der neuen Möglichkeit, diese Option gänzlich abzuschalten, ist das Problem gelöst. Wer das Diktat oder eine Sprachnachricht nutzen möchte, findet die Funktionen weiterhin hinter dem Plus-Button versteckt.

Und so geht’s

Öffne die Einstellungen-App auf iPhone oder iPad. Scrolle nach ganz unten und wähle „Apps“ aus. Klicke jetzt „Nachrichten“ an. Suche nach „Im Textfeld anzeigen“. Wähle nun zwischen „Audio aufnehmen“, „Diktieren starten“ oder „Keine“.

iOS 27 befindet sich immer noch in der Beta, sodass die Funktion für alle erst im Herbst kommt. Wer möchte, kann aber schon jetzt iOS 27 testen, sowohl als Entwickler als auch im Public Beta Programm.