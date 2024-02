Blitzer.de PRO: Neuer Ruhemodus und neue Kurzbefehle

Obwohl jede automatisierte Warnung vor Geschwindigkeitsmessanlagen verboten ist, zählt Blitzer.de PRO (App Store-Link) im App Store immer zu einer der bestverkauften iPhone-App. Und die Macher legen ein Update mit neuen und praktischen Funktionen nach. Version 4.1.0 steht im App Store zum Download bereit.

Auf vielfachen Wunsch gibt es ab sofort einen Ruhemodus. Ist dieser aktiv, werden keine Daten mehr gesendet oder empfangen und auch keine Geoposition bestimmt. Das schont den Akku und schiebt die App nutzlos in den Hintergrund. Zusammen mit neuen Siri-Shortcuts ergeben sich praktische Szenarios.

Ihr könnt einen Kurzbefehl programmieren, der Blitzer.de PRO aktiviert, wenn das iPhone zum Beispiel via CarPlay verbunden wird. Wenn die Verbindung zu CarPlay getrennt wird, lässt sich einstellen, dass die App in den Ruhemodus wechselt. Bisher musste man die App manuell beenden oder im Multitasking schließen, um einen erhöhten Akkuvebrauch zu vermeiden. Mit den neuen Kurzbefehlen sind auch weitere Szenarien möglich, wenn ihr kein CarPlay habt. Ihr könnt auch die Bluetooth-Verbindung zum Autoradio als Auslöser nutzen oder bestimmte Orte festlegen. Der neue Blitzer.de PRO Ruhemodus kann auch manuell in der App ein- und ausgeschaltet werden.

Blitzer.de PRO mit weiteren Neuerungen

In der Kartenansicht könnt ihr unten links neue Schnelleinstellungen vornehmen und so die Ansicht und Audioausgabe der App konfigurieren. Neu ist auch die Option für eine Ansage nach dem App Start: „Dein Lieblingsbeifahrer ist jetzt aktiv“. Des Weiteren haben die Macher den Hintergrundbetrieb stabilisiert, Verbesserungen beim Audio vorgenommen, die 1000-Meter-Ansage auf Englisch korrigiert und weitere Optimierungen programmiert.

Blitzer.de PRO kostet 49 Cent und warnt dann vor festen Gefahrenstellen. Wer auch vor mobilen Blitzern gewarnt werden möchte, muss diese für einmalig 9,99 Euro per In-App-Kauf freischalten.