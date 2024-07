Calendars von Readdle bietet Premium-Kalender für die Sommerspiele kostenlos an

Für einen bequemen Zugriff auf Premium-Kalender für die olympischen Sommerspiele, könnt ihr in Calendars von Readdle (App Store-Link) ausgesuchte Sportarten direkt als Kalender abonnieren. Eigentlich sind die Kalender nur Bestandteil des Premium-Abos, allerdings könnt ihr die Sportkalender zum Start der Sommerspiele in Paris auch als Gratis-Nutzer und Nutzerin aktuell kostenlos aktivieren.

In der kostenlosen Calendars-App werdet ihr per Popup-Fenster auf das neue Angebot aufmerksam gemacht, jedoch könnt ihr auch einfach über die Einstellungen die „Interessanten Kalender“ aufrufen und zum Beispiel bestimmte Sportarten abonnieren, aber auch genauer sortieren und nur bestimmte Gruppen oder Spiele aktivieren. Diese werden dann automatisch in euren Kalender eingetragen und ihr könnt euch auch über den Start benachrichtigen lassen.

Premium-Kalender bis zum 25. August 2024 kostenlos nutzen

Des Weiteren stehen jetzt auch alle anderen Premium-Kalender kostenlos zur Nutzung bereit, unter anderem für Tennis, Golf, Fußball, Wetter, Mondphasen, TV, Finanzen und mehr. Falls ihr noch detailliertere und besser gefilterte Kalender für die olympischen Sommerspiele sucht, klickt euch auf diese Webseite. Dort könnt ihr für alle Sportarten entweder den kompletten Kalender abonnieren oder nur für ausgewählte Länder.

Calendars von Readdle ist ein Gratis-Download, setzt allerdings für den vollen Funktionsumfang ein kostenpflichtiges Abonnement voraus.