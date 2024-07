Grindstone: Beliebtes Apple Arcade-Game erhält 100 neue Level

Über das schon länger bei Apple Arcade bestehende Puzzle- und Kampfspiel Grindstone (App Store-Link) hatten wir in der Vergangenheit bereits mehrfach berichtet, wenn das Entwicklerteam von Capybara Games neue Inhalte für die Anwendung bereitgestellt hat. Nun gibt es erneut gute Nachrichten für alle Fans des Spiels: Mit einem Update wurden neue Level hinzugefügt.

Wer Grindstone nicht kennt, dem sei die kurze Gameplay-Beschreibung von Apple Arcade ans Herz gelegt:

„Es bedarf scharfer Puzzlefähigkeiten und einer noch schärferen Klinge, um sich den Weg durch Schwärme fieser Fieslinge zu bahnen, die in den Kerkern von Grindstone schon auf dich warten. Kämpfe gegen Bosse, plündere Ressourcen, entdecke lang verschollene Baupläne für kampfstarke Ausrüstungen, während du deine fiesen Gegner in Grund und Boden donnerst! 200+ Levels voll intensivem Puzzlekampf und Wahnsinn!“

Nachdem es seit Oktober des vergangenen Jahres still um Grindstone geworden ist und seitdem keine Updates mehr veröffentlicht wurden, kommt nun wieder etwas Bewegung in das Spiel: Ab sofort liegt Version 1.1.38 von Grindstone im deutschen App Store vor, das gleich 100 neue Level mitbringt.

So lautet die Aussage des Entwicklerteams im Changelog:

„Es scheint, als hätte die Mystikerin eine Art neues Portal direkt in der Stadt errichtet, und das, so glaube ich, ohne vorher die entsprechenden Genehmigungen einzuholen! Sie nennt es ihr ‚Mystikversum’ und prahlt damit, dass es dort 100 brandneue Levels gibt! Was das bedeutet, weiß du sicher. Es warten jede Menge Steinschleifarbeiten auf dich! Das könnte ein Weilchen dauern. Vergiss also nicht, was zum Mittagessen einzupacken!“