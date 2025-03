Nuki Intercom: Wird das der Nachfolger des Nuki Opener?

Mit der Vorstellung des Nuki Smart Lock Ultra sind wir ja mittlerweile durch. Das Premium-Produkt ist immer noch nicht dauerhaft lieferbar, die Nachfrage weiterhin hoch. Und am Horizont kündigt sich schon das nächste neue Produkt von Nuki an, wobei es sich dabei um eine ganz andere Lösung handelt: Auf Instagram sind Bilder einer Kundenumfrage aufgetaucht, die ein bisher unveröffentlichtes Produkt zeigen.

Es handelt sich um ein Nuki Intercom, eine Erweiterung für klassische Gegensprechanlagen, etwa in Mehrfamilienhäusern. Es deutet sich also ein Nachfolger des Nuki Opener (siehe Titelbild) an, der bereits seit etlichen Jahren auf dem Markt ist. Während die Grundidee des Produkts gleich bleibt, soll Nuki Intercom im Vergleich zum Opener einige zusätzliche Funktionen bieten.

Das sind die wichtigsten Funktionen von Nuki Intercom

Besonders hervorzuheben ist die Gegensprechfunktion. „Egal, wo du bist – mit der Nuki Intercom wirst du sofort benachrichtigt, wenn jemand klingelt. Sprich über dein Smartphone mit Besuchern in Echtzeit, steuere den Zugang mit der Nuki App und öffne die Tür in Echtzeit – jederzeit und von überall“ heißt es in der Produktbeschreibung von Nuki.

Ebenfalls neu wären die Smart Replies. Dabei soll es sich um vorgefertigte Nachrichten handeln, die automatisch über die Gegensprechanlage abgespielt werden, sobald geklingelt wird und man gerade keine Zeit hat, selbst in die App zu schauen. Der Besuch kann sogar eine Nachricht hinterlassen, die dann später über die Nuki-App angehört oder per WhatsApp verschickt werden kann.

Zu den weiteren Funktionen des möglichen Nuki Intercom zählen ein schlüsselloser Zutritt für Gäste, ein automatischer Zutritt bei Klingeln (dauerhaft oder zeitlich begrenzt) sowie eine Unterstützung für Lieferdienste.

Das sagt Nuki zum „neuen“ Intercom

Ob, wann und zu welchem Preis Nuki Intercom auf den Markt kommt, das ist bislang noch völlig ungewiss. Wir haben mittlerweile aber ein Statement von Nuki zum Thema erhalten, das wir euch nicht vorenthalten wollen: