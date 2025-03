Bluetti Elite 200 V2: Neue Powerstation mit 2.073 Wh startet mit 400 Euro Rabatt

Powerstations sind im Grunde nichts anderes als große Powerbanks. Sie sind zwar weniger portabel als herkömmliche Powerbanks, bieten dafür aber eine deutlich höhere Leistung, um auch größere Geräte unterwegs und ohne Steckdose zu betreiben. Brandneu ist die Bluetti Elite 200 V2, die mit einer Kapazität von 2.072,6 Wattstunden und einer Leistung von 2.600 Watt überzeugt – genug, um auch energiehungrige Geräte zuverlässig zu versorgen.

Schnelles Laden und flexible Energiequellen

Die Powerstation ist mit modernen und langlebigen LiFePO4-Akkus ausgestattet, die eine besonders hohe Lebensdauer bieten. Dank Turbo-Boost-Ladung lässt sich die Bluetti Elite 200 V2 über die Steckdose in nur 1,4 Stunden vollständig aufladen. Wer unabhängig vom Stromnetz sein möchte, kann die Powerstation auch mit Solarenergie betreiben. Der integrierte Solar-Eingang unterstützt bis zu 1.000 Watt, sodass sich die Ladezeit bei idealen Bedingungen spürbar verkürzen lässt. Die passenden Solarpanels sind separat erhältlich.

Kompakt, transportabel und smart steuerbar

Trotz ihrer hohen Leistung bleibt die Bluetti Elite 200 V2 vergleichsweise kompakt. Sie misst 350 × 250 × 323,6 Millimeter und bringt 24,2 Kilogramm auf die Waage. Dank zwei stabiler Tragegriffe kann sie problemlos transportiert oder umplatziert werden. Die Powerstation lässt sich per Wi-Fi und Bluetooth mit der Bluetti-App verbinden. So können Nutzer und Nutzerinnen die Ein- und Ausgänge bequem überwachen und steuern, ohne direkt am Gerät sein zu müssen.

Vielfältige Anschlüsse für zahlreiche Geräte

Die Bluetti Elite 200 V2 ist mit zahlreichen Anschlüssen ausgestattet und bietet damit eine hohe Flexibilität:

Zwei Steckdosen für klassische Haushaltsgeräte wie Wasserkocher, Kaffeemaschinen oder kleine Kühlschränke.

für klassische Haushaltsgeräte wie Wasserkocher, Kaffeemaschinen oder kleine Kühlschränke. Zwei schnelle USB-C-Ports mit 100 Watt, ideal für Smartphones, Tablets und Laptops.

mit 100 Watt, ideal für Smartphones, Tablets und Laptops. Zwei USB-A-Anschlüsse mit 15 Watt, perfekt für kleinere Geräte wie Kameras oder Kopfhörer.

mit 15 Watt, perfekt für kleinere Geräte wie Kameras oder Kopfhörer. Eine 12-Volt-Buchse, um die Powerstation beispielsweise im Auto aufladen zu können.

Leiser Betrieb & Pass-Through-Charging

Trotz ihrer hohen Leistung arbeitet die Powerstation leise. Unter Volllast kann sie jedoch eine Lautstärke von bis zu 50 dB erreichen – vergleichbar mit einem leisen Gespräch. Besonders praktisch ist die Pass-Through-Charging-Funktion: Sie ermöglicht es, angeschlossene Geräte weiterhin mit Strom zu versorgen, während die Powerstation selbst geladen wird – beispielsweise über ein Solarpanel.

Dank ihrer starken Leistung, vielseitigen Anschlussmöglichkeiten und der praktischen App-Steuerung ist die Bluetti Elite 200 V2 eine ideale Lösung für Camping, Outdoor-Abenteuer oder den Notfall-Einsatz zu Hause.

Im Bluetti-Online-Shop könnt ihr die neue Bluetti Elite 200 V2 aktuell mit 400 Euro Rabatt kaufen und bezahlt nur 1.099 Euro statt 1.499 Euro.