The Sims Mobile: Im Januar ist Schluss

Ich war ja eher ein GameBoy-Kind, aber „Die Sims“ habe ich tatsächlich auch immer gerne gespielt (allerdings auf meiner PlayStation 2). Ich habe mich stundenlang mit der perfekten Gestaltung des Hauses beschäftigt und viel Zeit und Liebe in das Design meiner Spielfiguren investiert. Vor sieben Jahren hat Electronic Arts (EA) den Klassiker auch als iOS-Variante auf den Markt gebracht. Nun hat der Hersteller erklärt, „The Mobile Sims“ werde am 20. Januar 2026 endgültig eingestellt. Auch die dazugehörigen Server schaltet EA an diesem Tag ab.

Nach der Abschaltung der Server habt ihr weder Zugriff auf das Spiel noch auf eure Spielstände – denn die Server, auf denen diese gespeichert werden, gibt es dann ja nicht mehr. Schon seit heute könnt ihr die App des Spiels nicht mehr aus dem App Store herunterladen. Sucht ihr nach dem Titel, erhaltet ihr die bekannte „App nicht verfügbar“-Meldung.

Einstellung des Spiels schon eingeleitet

Bereits die aktuelle iOS-Version 52.0.0., die erst kürzlich veröffentlicht wurde, leitet das Ende des iOS-Spiels in die Wege: Neue In-App-Käufe können schon nicht mehr getätigt werden. Alle noch nicht vorhandenen virtuellen Güter, wie Tickets und Spielgeld, die ihr noch in eurem Konto habt, solltet ihr bis zum 20. Januar noch verbrauchen, da diese mit Einstellung des Spiels sonst ersatzlos verfallen.

Mit der neuen Version 52.0.0. führt EA außerdem unbegrenzte Energiereserven für alle Spieler ein. Am 6. Januar sollen dann alle gesperrten Inhalte im Bereich Bau und Charaktergestaltung freigegeben werden, sodass ihr vom 6. bis zum 20. Januar noch einmal richtig loslegen und ohne Begrenzung bauen und Figuren gestalten könnt.

Ich persönlich habe die iOS-Version der Sims nie ausprobiert – und kann und muss jetzt wohl auch nicht mehr damit anfangen. Wie ist das bei euch? Seid ihr traurig, dass das Spiel in Kürze eingestellt wird?