Browser mit ChatGPT: OpenAI stellt Atlas für macOS zur Verfügung

Das Unternehmen OpenAI ist wohl den meisten von euch aufgrund des beliebten Chatbots ChatGPT bekannt. Nun hat OpenAI bekanntgegeben, einen eigenen Webbrowser namens Atlas zu veröffentlichen, der den Chatbot bereits in der Anwendung integriert hat. Das lästige Wechseln zwischen Tabs, um ChatGPT verwenden zu können, gehört damit der Vergangenheit an.

Zunächst ist Atlas nur für Apples Desktop-Betriebssystem macOS verfügbar, weitere Systeme wie Windows, iOS und Android sollen in Zukunft folgen. Das Besondere an Atlas ist die nahtlose Integration von ChatGPT: Der KI-Chatbot kann während des Surfens direkt neben einer bereits geöffneten Website aufgerufen und befragt werden. ChatGPT liefert dann unter anderem entsprechende Infos zu den dargestellten Inhalten.

„Nehmen Sie ChatGPT mit ins Internet, um sofortige Antworten, intelligentere Vorschläge und Hilfe bei Aufgaben zu erhalten – und das alles mit Datenschutz-Einstellungen, die Sie selbst kontrollieren können.“

So berichtet OpenAI zum neuen Webbrowser aus eigener Entwicklung. Das Unternehmen weist auch ausdrücklich darauf hin, dass der Chatbot nicht nur Zugriff auf den Browserverlauf hat, sondern auch das Nutzerverhalten des Nutzers bzw. der Nutzerin in die Suchergebnisse und Antworten einbeziehen kann. Zudem ist eine Verwendung des Webbrowsers über natürliche Sprache möglich, beispielsweise, um mittels ChatGPT geöffnete Tabs schließen zu können.

Kostenlos ab macOS 14.0 und M1-Chip nutzbar

Zu den weiteren KI-Funktionen in Atlas gehört ein sogenannter Agentenmodus, der es den Usern ermöglicht, per ChatGPT weiterführende Maßnahmen erledigen zu lassen: Die KI versteht den Kontext der Anfragen und kann dann im Anschluss beispielsweise vorschlagen, eine Reise zu buchen. Dieses Feature ist allerdings bisher nur der zahlenden Kundschaft von OpenAI vorbehalten.

Bezüglich des Datenschutzes erklärt OpenAI, dass man im Browser selbst die Option habe, festzulegen, was dieser speichern kann und darf. Auch eine Funktion zum Löschen des Browserverlaufs sowie ein Privat- bzw. Inkognito-Modus ist bei Atlas mit an Bord. Man erklärt außerdem, dass standardmäßig „die aufgerufenen Inhalte nicht zum Trainieren der Modelle genutzt“ werden würden.

Auf der eigenen Produktseite von Atlas kann der Webbrowser ab sofort kostenlos für alle Macs mit macOS 14.0 oder neuer sowie mit einem Apple Silicon M1-Chip oder besser heruntergeladen werden. Der Browser lässt sich mit den ChatGPT-Tarifen Free, Plus, Pro und Go verwenden und soll laut OpenAI ein Schritt „zu einem Super-Assistenten, der die Welt seiner Nutzer versteht und ihnen hilft, ihre Ziele zu erreichen“, sein.