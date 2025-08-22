Aura Aspen im Video-Test: Digitaler Bilderrahmen der Extraklasse

Ihr seid vielleicht gerade aus dem Sommerurlaub zurück und habt mal wieder eine Menge Fotos geknipst. Die tollen Familienerlebnisse und all die anderen Momente versauern aber oftmals einfach nur auf dem iPhone. Manche werden vielleicht noch per WhatsApp verschickt oder im Status geteilt, das war es dann aber oft schon. Wer macht sich heutzutage noch die Mühe und erstellt beispielsweise ein Fotobuch?

Ein digitaler Bilderrahmen kann die Lösung für genau das Problem sein – und hier gibt es am Markt unglaublich viel Auswahl. Angefangen bei einfachen Modellen für 50 bis 70 Euro bis hin zu Premium-Produkten wie dem Aura Aspen. Den habe ich euch bereits im Juli in einem ausführlichen Test vorgestellt und jetzt auch noch einmal in einem kleinen YouTube-Video verfilmt.

Damit punktet der Aura Aspen

Mit einem Preis von 249 Euro (zum Shop) ist der Aura Aspen mit Sicherheit kein Schnäppchen, zudem ist er auch über einen Monat nach dem Start weiterhin nur beim Hersteller direkt verfügbar. Hier seht ihr meine Eindrücke:

Überzeugen konnte mich vor allem das Produktdesign. Das matte Display macht im Vergleich zu einfachen Bildschirmen einen echten Unterschied, denn es sind deutlich weniger Reflexionen sichtbar. Um das Display herum gibt es ein weißes Passepartout mit einer Papierstruktur, was das elegante Design noch einmal unterstreicht. Der dünne äußere Rahmen ist in Schwarz oder einem hellen Beige verfügbar.

Auch die Bedienung über die App ist ein Kinderspiel. Die Bilder aus dem eigenen Fotoalbum sind blitzschnell ausgewählt und können dann einfach in die Aura-Cloud geladen werden. Dort werden sie verschlüsselt verwahrt, wobei sich der Hersteller in Sachen Datenschutz an EU-Richtlinien hält.

Grund für Kritik gibt es aus meiner Sicht nicht viel. Ein Punkt, den ich definitiv anders gelöst hätte, wäre die Stromversorgung. Diese wird über ein zwar hochwertig verarbeitetes, aber leider mit einem DC-Stecker ausgestattetes Kabel hergestellt. Hier wäre USB-C die viel elegantere und flexiblere Lösung gewesen.

Insgesamt ist der Aura Aspen ein tolles Produkt, das vor allem mit seinem hochwertigen Design und der einfachen Handhabung punkten kann. Bei uns zuhause steht es auf dem Highboard und erfreut uns, insbesondere unsere zweijährige Tochter, immer wieder mit tollen Familienfotos.