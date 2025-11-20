NordVPN und Surfshark gehören zu den besten VPN-Diensten, die der Markt zu bieten hat. Wenn du deine Internetverbindung schützen, deinen echten Ort verschleiern oder gesperrte Inhalte freischalten möchtest, dann ist ein VPN die richtige Wahl. Anlässlich des Black Friday bieten die beiden beliebtesten Anbieter noch einmal bessere Deals an – nicht über die Anbieter-Webseite, sondern über Amazon.

NordVPN am Black Friday im Angebot kaufen

Bevor wir noch einmal auf die wichtigsten Funktionen von NordVPN eingehen, folgen erst einmal die aktuellen Black-Friday-Preise:

1 Jahr NordVPN Basis für 28,49 Euro statt 49,99 Euro (Amazon-Link, 2,37 Euro pro Monat)

2 Jahre NordVPN Basis für 69,99 Euro statt 99,99 Euro (Amazon-Link, 2,91 Euro pro Monat)

Vergleich: Über die Anbieter-Webseite kosten 2 Jahre NordVPN (+ 3 Monate gratis) 96,07 Euro, was pro Monat einen Preis von 3,56 Euro ergibt.

Optional gibt es weitere Tarife: Standard bietet zudem Schutz vor Malware und einen Werbeblocker. Der Plus-Tarif integriert zusätzlich den Passwortmanager NordPass und das Komplettpaket bietet Zugriff auf NordLocker. In der folgenden Tabelle gibt es eine Gegenüberstellung aller Funktionen.

Das bietet NordVPN

Mit NordVPN bekommst du Zugriff auf über 7.400 Server weltweit – darunter Standorte wie Australien, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Kanada, Spanien, die USA und viele mehr. Die vollständige Liste ist enorm und wächst kontinuierlich weiter.

Für den dauerhaften Schutz kannst du die NordVPN-App auf Windows oder macOS nutzen. Wenn du hingegen nur den Browser anonymisieren möchtest, genügt die Erweiterung für Chrome, Firefox oder Edge. Natürlich gibt es auch mobile Apps für Smartphone und Tablet.

Die Nutzung könnte kaum einfacher sein: Land auswählen, verbinden, fertig. Downloads, Streaming und Gaming funktionieren in der Regel problemlos. Zwar können weit entfernte Server manchmal etwas langsamer sein, dennoch bleibt die Verbindung meistens stabil und Ausfälle sind selten.

Angebot NordVPN Basis, 10 Geräte, 1 Jahr, Premium-VPN-Software, Digitaler Code Genießen Sie einfache, aber starke Online-Sicherheit. Mit nur einem Klick schützen Sie Ihre Online-Aktivitäten vor allen, die Ihre Verbindung...

Schützen Sie Ihre Verbindung überall. Verschlüsseln Sie Ihren Online-Datenverkehr, um sicherer in jedem Netzwerk zu arbeiten, zu surfen und zu...

Surfshark ist am Black Friday ebenfalls günstiger

Auch Surfshark ist ein empfehlenswerter VPN-Anbieter, der über Amazon die hauseigenen Dienste günstiger anbietet als direkt über die Webseite.

1 Jahr Surfshark Starter für 29,99 Euro statt 55,99 Euro (Amazon-Link, 2,49 Euro pro Monat)

1 Jahr Surfshark One für 32,99 Euro statt 63,99 Euro (Amazon-Link, 2,75 Euro pro Monat) inklusive Antivirus, Alert und Search



Surfshark One kostet für insgesamt 15 Monate direkt über die Anbieter-Webseite 56,94 Euro, was einem Monatspreis von 3,80 Euro entspricht – Amazon ist also deutlich günstiger.

Das bietet Surfshark

Damit du Surfshark flexibel einsetzen kannst, gibt es passende Apps für nahezu jedes Gerät. Du kannst den VPN auf deinem iPhone, iPad und Mac nutzen, aber auch unter Windows, Android oder Linux. Zusätzlich stehen Browser-Add-ons für Chrome und Firefox zur Verfügung und sogar Fire TV sowie Apple TV werden unterstützt.

Ich persönlich verwende oft die Browser-Erweiterung, weil dann ausschließlich die Verbindung im Browser über den VPN läuft. Das ist besonders praktisch, wenn du zum Beispiel Geoblocking beim Streaming umgehen möchtest. Die Bedienung ist wirklich einfach: Server auswählen, verbinden und schon ist deine Verbindung geschützt. Ab diesem Moment surfst du anonym und kannst Inhalte nutzen, die vorher blockiert waren.

Mit über 4.500 Servern in mehr als 100 Ländern ist die Auswahl groß. Dadurch findest du fast immer eine schnelle Verbindung. In meinem Test waren die Geschwindigkeiten meist sehr gut. Lediglich vereinzelt kann die Verbindung etwas langsamer sein. Für Streaming oder Surfen reicht es aber trotzdem locker – nur große Downloads brauchen dann etwas länger.

Angebot Surfshark Starter, VPN, 12 Monate, Digitaler Code Erlebe ein Premium VPN. Erhalte branchenführende Verschlüsselung, unterbinde Werbung und Pop-ups, verbinde dich sicher über öffentliches WLAN und...

Hol dir ein Tool zum Schutz deiner Identität — Alternative ID. Erstelle alternative E-Mail-Adresse, Namen oder Anschrift und halte deine wahren...

NordVPN oder Surfshark?

Die Preise beider VPN-Anbieter sind derzeit vergleichbar, sodass du entscheiden musst, welchen Service du bevorzugst. NordVPN hat bei der Serverauswahl die Nase vorn und ist oftmals schneller. Für Surfshark spricht, dass du unbegrenzt viele Geräte gleichzeitig verbinden kannst.

So oder so: Beide VPN-Dienste sind empfehlenswert. Ich persönlich würde wohl eher zu NordVPN greifen, da dort die Anzahl der Server größer ist.