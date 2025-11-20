Wir haben schon länger nicht mehr über Pitaka berichtet, allerdings lohnt sich die Berichterstattung jetzt doppelt, da die Preise während der Black Friday Woche bei Amazon purzeln. Diesmal liegt der Fokus auf dem iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max, da genau für diese Modelle Sonderpreise gelten.

Ich mag es ja, wenn ein Case zuverlässig schützt und dabei ultradünn ist, da man so die schlanke Bauform des iPhones betont. Wenn das auch bei dir ein Kaufkriterium ist, schau dir das Ultra-Slim Case an, das in klassischem Schwarz als auch in der bunten Version „Sonnenuntergang“ günstiger ist. Statt 59,99 Euro kostet das schwarze Case 47,99 Euro, während die Sonderedition mit 50,99 Euro etwas teuer ist.

Die Besonderheit der Hülle? Sie ist nur 21,3 Gramm schwer leicht und mit 0,9 Millimeter wirklich ultradünn. Gleichzeitig gibt es durch die Verwendung von Aramid zuverlässigen Schutz, der fünfmal stärker und fünfmal leichter als Stahl ist. Für Hobby-Fotografen gibt es eine durchleitende Schicht für die Kamerasteuerung, sodass Einstellungen schnell möglich sind. Auch wenn das Case so dünn ist, sind Magnete für MagSafe integriert, um das Case mit zahlreichem Zubehör kompatibel zu machen.

Auch für das iPhone 16 Pro (Max) erhältlich:

Pitaka ProGuard Case: Deutlich robuster

Wenn du einen noch besseren Schutz suchst, ist das ProGuard Case von Pitaka die richtige Wahl, denn hier gibt es umlaufend einen TPU-Rahmen mit besonderem Eckenschutz. Darüber hinaus sind sowohl vorne als auch hinten die Ränder hochgezogen, sodass das Display und die Kameralinsen im Case liegen. Mit dabei ist Support für MagSafe, eine integrierte Kamerasteuerung sowie Buttons für alle Tasten.

Das Pitaka ProGuard Case trägt etwas mehr auf, sorgt dafür aber auch für einen besseren Rundumschutz. Für das iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max ist die Farbe Schwarz/Grau reduziert, da der Preis von 59,99 Euro auf 50,99 Euro gefallen ist.

Während bei Amazon nur ausgewählte Cases für das iPhone 17 im Angebot sind, gibt es im offiziellen Pitaka-Online-Shop noch mehr Rabatte – auch für das iPad. Alle Deals gibt es hier.