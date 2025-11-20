Black Friday Deals: Mova V50 Ultra oder Mova Z60 Ultra Roller?

Im Rahmen der Black Friday Woche könnt ihr die aktuell besten Saug- und Wischroboter zu neuen Bestpreisen kaufen. Mit dabei sind auch die beiden „Newcomer“ im Markt, der Mova V50 Ultra oder Mova Z60 Ultra Roller. Beide sind drastisch reduziert, liegen preislich aber auch über 200 Euro auseinander. Für welches der beiden Modelle sollte man sich entscheiden?

Prinzipiell kann man die ganze Geschichte ein wenig mit Dreame vergleichen, wo der X50 Ultra Complete und der Aqua10 Ultra Roller miteinander konkurrieren. Ein Modell mit Wischpads, das andere Modell mit Wischwalze. Und genau das ist auch bei Mova der Fall.

Der Mova V50 Ultra Complete ist ein klassischer Saug- und Wischroboter mit zwei rotierenden Wischpads, die auch zur Seite ausgefahren werden können. Ihr bekommt ihn derzeit mit 34 Prozent Rabatt für 787 Euro (Amazon-Link). Vor der Black Friday Woche hat der Roboter zwischen 849 und 1.099 Euro gekostet.

Angebot Mova V50 Ultra Complete Saugroboter mit Wischfunktion 24.000 Pa, 6cm... FlexiRise-Navigation:Sobald der Versalift LDS Sensor schmale Zwischenräume wie unter dem Sofa erkennt, wird der Sensor eingefahren, um eine...

Synchrone Hindernisumfahrung: Das StepMaster-System zeichnet sich durch ein Design mit ausfahrbaren Rädern aus, die das Gerät anheben, um...

Beim Mova Z60 Ultra Roller kommt dagegen eine Wischwalze zum Einsatz. Diese sorgt prinzipiell für eine prinzipiell bessere Wischleistung. Bei diesem Modell sinkt der Preis um 29 Prozent auf 999 Euro (Amazon-Link). Vor der Black Friday Woche hat dieser Roboter zwischen 1.199 und 1.399 Euro gekostet, es geht hier also deutlich weiter nach unten.

Angebot Mova Z60 Ultra Roller Complete Saugroboter mit Wischfunktion 28.000 Pa,... Kraftvoll wischen mit HydroForce: Frischwasser-Sprühstöße. Schmutzwasser? War gestern! Die HydroForce-Wischtechnologie spült den Wischmopp mittels...

AutoShield-Technologie zum Schutz Ihrer Teppiche: Sind Sie es leid, dass nasse Wischmopps Ihre Teppiche ruinieren? Die AutoShield-Technologie erkennt...

Die Unterschiede der Mova-Roboter in der Praxis

Wischpads oder Wischwalze, die Technik unterscheidet sich deutlich. Aber wie macht sich das in der Praxis bemerkbar? Mit seiner Walze wischt der Z60 auf großen Flächen auf jeden Fall ein bisschen gründlicher, das erkauft er sich durch einen deutlich höheren Wasserverbrauch. Ihr müsst hier also häufiger den Tank auffüllen. Der V50 kommt mit den Wischpads dagegen besser an Kanten und Stuhlbeine heran.

Bei der Saugleistung hat der Z60 ganz knapp die Nase vorn, hier sind die Unterschiede aber marginal und wohl zu vernachlässigen. Beide machen auf Hartböden und Teppichen eine sehr gute Figur.

Was für euch noch einen Unterschied machen könnte: Der Mova V50 ist nur 8,95 Zentimeter hoch, der Z60 dagegen 9,6 Zentimeter. Falls ihr also tatsächlich Möbel habt, die 9 bis 9,5 Zentimeter hoch sind, ist das durchaus relevant.

Abgesehen davon sind die beiden Modelle identisch und definitiv eine Empfehlung. Sie reinigen die Wischer beide mit 80 Grad heißem Wasser, navigieren mit LiDAR und Kamera.