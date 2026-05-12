Aqara P100: Neuer Multisensor bietet zahlreiche Möglichkeiten

Anfang des Jahres hat Aqara den neuen P100 Multisensor auf der CES in Las Vegas vorgestellt. Seit einigen Wochen kann das neue Smart Home Zubehör bereits im Online-Shop von Aqara bestellt werden, jetzt ist der Sensor auch bei Amazon verfügbar. Dort könnt ihr ihn in zwei verschiedenen Farben, entweder in Schwarz oder Weiß, für jeweils 29,99 Euro bestellen.

Gleich zu Beginn ein wichtiger Hinweis. Per Matter over Thread kann der Aqara P100 direkt mit Smart Home Zentralen wie dem HomePod mini oder dem Apple TV verbunden werden. Allerdings funktioniert dann nur der Öffnen/Schließen-Überwachungsmodus, der mit üblichen Tür- und Fensterkontakten gleichzusetzen ist.

Im Vergleich zu klassischen Sensoren, die nur mit einem zusätzlichen Magneten funktionieren, bietet der Aqara P100 allerdings einen großen Vorteil. Er kann einfach so und an einer beliebigen Stelle an einem Fenster, einer Tür oder einem anderen beweglichen Objekt befestigt werden. So könnt ihr einen Offen- oder Geschlossen-Status an Apple Home übermitteln.

Mit Zigbee bietet der Aqara P100 Multisensor noch mehr Funktionen

Im Zusammenspiel mit einem Aqara Hub und bei der Verwendung des Zigbee-Funkstandards werden mit dem Objekterkennungsmodus weitere Funktionen freigeschaltet. Dann werden Richtung (horizontal/vertikal/Neigung), Bewegung, Sturz, Vibration und dreifaches Antippen erkannt.

Eine weitere spannende Information aus der Produktbeschreibung: „Wählen Sie aus 10 Empfindlichkeitsstufen die für Ihre Umgebung passende aus und passen Sie die Meldeintervalle (5 Sekunden bis 5 Minuten) im Zigbee-Modus an. Der selbstlernende KI-Algorithmus korrigiert kontinuierlich geringfügige Abweichungen im Laufe der Zeit, wodurch eine langfristige Genauigkeit gewährleistet und Fehlalarme reduziert werden.“

Der 4,5 x 1,3 x 3,1 Zentimeter große Sensor wird mit einer CR2450-Knopfzelle mit Strom versorgt. Das soll für eine Laufzeit von bis zu drei Jahren ausreichen.