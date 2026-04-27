Siegenia: Neuer smarter Fenstersensor mit Matter jetzt verfügbar

Der Hersteller Siegenia führt mit seinem neuen smarten Sensor eine neue Lösung für die Zustandsüberwachung von Fenstern, Fenstertüren und Großflächenelementen ein. Als erste Lösung seiner Art ist der Sensor mit allen gängigen Smart Home-Systemen kompatibel und ermöglicht eine zuverlässige Überwachung per App. Nutzer und Nutzerinnen können individuelle Szenarien erstellen, etwa zur Energieeinsparung, indem die Heizung oder Klimaanlage automatisch heruntergeregelt wird, sobald ein Fenster geöffnet wird.

Ein besonderer Vorteil des Sensors liegt in seiner einfachen und werkzeuglosen Installation. Er eignet sich ideal für Mietwohnungen, da er rückstandslos entfernt werden kann. Dank seines schlanken Designs und eines flexiblen Sliders lässt er sich in verschiedenen Beschlägen und Profilen einsetzen. Der Sensor kann sowohl versteckt im Rahmen als auch aufliegend montiert werden, beispielsweise bei Garagentüren oder Hebeschiebetüren. Für eine optisch ansprechende Lösung bietet Siegenia optional weiße Abdeckkappen an, die den Sensor bei aufliegender Montage unauffällig integrieren.

Um den Sensor über das Smartphone oder einen Home Controller zu nutzen, wird eine Steuerzentrale wie Apple Home, Amazon Alexa, Google Home oder Samsung SmartThings benötigt, die sowohl Matter als auch Thread unterstützt. Die Einbindung in das Smart-Home-System erfolgt unkompliziert durch das Einscannen des Matter-Codes auf dem Gerät. Die Einrichtung und Steuerung sind anschließend über die jeweilige Smart Home-App möglich. Zusätzlich bietet die kostenlose Siegenia HomeConnect App (App Store-Link) für das iPhone weitere Zusatzfunktionen für den Sensor.

Zustandsüberwachung in Echtzeit von überall aus

Der Sensor ermöglicht es durch die Matter-Anbindung, den Status der Fenster und Türen jederzeit und von überall aus zu überprüfen. Ob von zu Hause oder unterwegs: Mit einer kurzen Abfrage per App lässt sich schnell und zuverlässig feststellen, ob alle Elemente im Haus verriegelt oder geschlossen sind. Diese Funktion schafft damit nicht nur Sicherheit, sondern auch ein beruhigendes Gefühl bei längerer Abwesenheit.

Der Sensor verfügt darüber hinaus über weitere praktische Features: Er ist batteriebetrieben, benötigt keine Kabel und wird per Bluetooth über einen QR-Code eingerichtet. Für die Nutzung ist ein Matter-fähiges Smart Home-System mit Thread-Funkprotokoll erforderlich. Nutzer und Nutzerinnen können eigene Smart Home-Szenarien einrichten, um den Sensor optimal in ihren Alltag zu integrieren.

Durch die intelligente Steuerung trägt der Sensor dazu bei, Energie zu sparen, etwa durch automatische Regelung der Heizung oder Klimaanlage bei geöffneten Fenstern. Gleichzeitig erhöht er die Sicherheit, indem er warnt, wenn Fenster oder Türen nicht ordnungsgemäß verschlossen sind.

Der neue Siegenia Fenstersensor mit Matter kann ab sofort auf der Website des Herstellers zum Preis von 41,90 Euro bestellt werden. Wer das Gerät aufliegend montieren möchte, findet als optionales Zubehör noch ein Set mit weißen Abdeckkappen, das für 6,10 Euro erhältlich ist.