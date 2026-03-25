Philips Hue Go: Geheimer Tischleuchten-Trick und spannendes Oster-Bundle

Einer meiner Favoriten aus dem Hause Philips Hue ist die Hue Go Tischleuchte. Immerhin ist sie dank der Ladestation und des integrierten Akkus besonders flexibel einsetzbar. Sie macht nicht nur im Wohnzimmer auf dem Sideboard oder Highboard eine gute Figur, sondern kann auch einfach mit auf die Terrasse, den Balkon oder das Badezimmer genommen werden.

Die regulär 159,99 Euro teure Tischleuchte mit White and Color Ambiance Technik ist derzeit bei MediaMarkt für 119,99 Euro erhältlich. Im Rahmen der Oster-Bundles, die wir im Hueblog bereits genauer vorgestellt haben, bekommt ihr die schwarze oder weiße Variante der Hue Go Tischleuchte mit einem Philips Hue Dimmschalter für zusammen nur 124,99 Euro. Für den Rabatt einfach die Hue Go Tischleuchte (Schwarz/Weiß) und den Dimmschalter zusammen in den Warenkorb legen.

Vielseitige Steuerung und geheimer Button-Trick

Die Philips Hue Go Tischleuchte kann direkt mit dem Smartphone per Bluetooth gesteuert werden. In den heimischen vier Wänden könnt ihr darüber hinaus auch eine Zigbee-Verbindung herstellen – nicht nur mit der Hue Bridge oder Hue Bridge Pro, sondern auch mit anderen geeigneten Smart Home Zentralen.

Falls ihr auf der Terrasse nicht jedes Mal euer iPhone in die Hand nehmen möchtet, kann die Hue Go Tischleuchte auch über einen kleinen Button am Lampenschirm gesteuert werden – und hier ist weitaus mehr drin, als nur einfaches An und Aus.

1x drücken: Einschalten und mit jedem weiteren Tastendruck durch die voreingestellten Szenen wechseln.

2x drücken und halten: Wenn man den Finger beim zweiten Tastendruck auf dem Button hält, fängt die Hue Go an, verschiedene Farben anzuzeigen. Ist die gewünschte Farbe gefunden, lässt man den Finger einfach wieder los.

2 Sekunden lang drücken: Die Hue Go wechselt in den Standby. In diesem Fall bleibt sie per App erreichbar.

10 Sekunden drücken: So kann die Hue Go komplett ausgeschaltet werden. Das ist praktisch, wenn man sich etwas Akkulaufzeit für später aufsparen möchte. Der lange Tastendruck wird durch ein kleines Aufblinken der Hue Go quittiert.