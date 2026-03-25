Der bekannte Flug-Tracker Flighty hat ein umfangreiches Update veröffentlicht, das eine neue Funktion namens „Airport Intelligence“ enthält. Diese Innovation ist sowohl in der mobilen App als auch über ein Web-Dashboard nutzbar und richtet sich an Reisende, die aktuelle Informationen zu Flugverspätungen und Flughafenbedingungen benötigen.

Mit der Version 4.8, die ab sofort im App Store verfügbar ist, bietet Flighty Nutzern und Nutzerinnen eine KI-basierte Analyse von potenziellen Flugbehinderungen. Die Funktion berücksichtigt Faktoren wie Störungen, extremes Wetter, Personalmangel oder Staus und kombiniert diese Daten mit Echtzeit-Fluginformationen. Ziel ist es, eine weltweite präzise Einschätzung der Situation an Flughäfen weltweit zu liefern.

Ein zentrales Element der neuen Funktion ist die interaktive Flughafen-Statuskarte. Sie visualisiert globale Flugverspätungen und zeigt die am stärksten betroffenen Standorte an. Flighty-User erhalten Live-Statistiken sowie tägliche Verspätungsdaten. Zudem werden spezifische Gründe für wetterbedingte Verzögerungen, etwa Enteisung oder schlechte Sicht, direkt aus METAR- und TAF-Berichten angezeigt.

Neues Ranking zeigt Flughafenbesuche im Vergleich

Die Airport Intelligence-Funktion integriert sich nahtlos in die Flighty-App und informiert automatisch über Störungen, die die eigenen Flüge betreffen könnten. Eine weitere Neuerung ist der „Verspätungstrend“, der vorhersagt, wann sich Verzögerungen verschlimmern oder verbessern. Zudem kann man nun eigene Lieblingsflughäfen markieren und erhält Benachrichtigungen bei größeren Störungen.

Für Vielflieger bietet die App nun auch eine spielerische Komponente: Ein Ranking zeigt, wie oft man bestimmte Flughäfen im Vergleich zu Freunden oder anderen Reisenden besucht hat. Ergänzt wird das Angebot durch detaillierte Flughafenstatistiken, wie Verkehrsaufkommen, Flugbewegungen und die leistungsstärksten Airlines.

Wer die Flighty-App nicht nutzen möchte, kann die Funktionen von Airport Intelligence auch über das Web-Dashboard abrufen. Dort stehen alle Informationen zu Flughafenstatus, Flugtafeln und offiziellen Vorschriften zur Verfügung. Das Update von Flighty auf Version 4.8 steht ab sofort allen Nutzern und Nutzerinnen der App zur Verfügung. Letztere finanziert sich über In-App-Käufe, die ab 5,99 Euro/Woche starten.