Feuerwear Lightline Day 2026: Exklusiver Verkauf nur heute

Da der Ansturm auf die Lightline-Kollektion von Feuerwear immer groß ist, hat man sich schon lange für einen gestaffelten Verkauf entschieden, damit möglichst viele Personen eine Chance bekommen. Das erste Verkaufsfenster ist allerdings bereits um 6 Uhr gestartet, daher sind wir mit unserer News etwas spät dran. Doch ihr habt heute noch einmal um 9, 12 und 17 Uhr die Chance auf ein Unikat, denn zu diesen Uhrzeiten wird der Store neu aufgefüllt.

Von edlen Gürteln bis hin zu geräumigen Rucksäcken präsentiert sich die gesamte Kollektion in auffälligem Neon-Gelb – gefertigt aus originalem Feuerwehrschlauch. Erstmals in Gelb mit dabei sind der Kartenhalter „Kelly“ sowie der Kulturbeutel „Harper“. Darüber hinaus sind zahlreiche Rucksäcke, Taschen, Portemonnaies sowie weitere Accessoires Teil der Aktion.

Wie jedes Jahr sind viele Artikel schon nach rund 60 Sekunden ausverkauft. Daher ist der Warenkorb am 20. Mai 2026 auf maximal fünf Artikel pro Person begrenzt. Um den Bestellprozess so reibungslos wie möglich zu gestalten, empfiehlt es sich, vorab ein Kundenkonto bei Feuerwear anzulegen.