Feuerwear Lightline Day 2026: Exklusiver Verkauf nur heute

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Jetzt ein Unikat sichern

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Feuerwehr Lightline 2026

Da der Ansturm auf die Lightline-Kollektion von Feuerwear immer groß ist, hat man sich schon lange für einen gestaffelten Verkauf entschieden, damit möglichst viele Personen eine Chance bekommen. Das erste Verkaufsfenster ist allerdings bereits um 6 Uhr gestartet, daher sind wir mit unserer News etwas spät dran. Doch ihr habt heute noch einmal um 9, 12 und 17 Uhr die Chance auf ein Unikat, denn zu diesen Uhrzeiten wird der Store neu aufgefüllt.

Von edlen Gürteln bis hin zu geräumigen Rucksäcken präsentiert sich die gesamte Kollektion in auffälligem Neon-Gelb – gefertigt aus originalem Feuerwehrschlauch. Erstmals in Gelb mit dabei sind der Kartenhalter „Kelly“ sowie der Kulturbeutel „Harper“. Darüber hinaus sind zahlreiche Rucksäcke, Taschen, Portemonnaies sowie weitere Accessoires Teil der Aktion.


Wie jedes Jahr sind viele Artikel schon nach rund 60 Sekunden ausverkauft. Daher ist der Warenkorb am 20. Mai 2026 auf maximal fünf Artikel pro Person begrenzt. Um den Bestellprozess so reibungslos wie möglich zu gestalten, empfiehlt es sich, vorab ein Kundenkonto bei Feuerwear anzulegen.

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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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