IKEA verteilt Matter 1.4-Update für MYGGBETT Tür- und Fenstersensor

IKEA hat ein neues Firmware-Update für seinen MYGGBETT Tür- und Fenstersensor veröffentlicht. Die Version 1.1.4 bringt vor allem die lang erwartete Kompatibilität mit dem Matter-1.4-Standard. Bisher liegen keine detaillierten Angaben zu weiteren Änderungen vor, da ein offizieller Changelog noch aussteht.

Das Update wird schrittweise an die Nutzer und Nutzerinnen verteilt. Wie bei IKEA üblich, erfolgt das Rollout automatisch, unabhängig von der genutzten Smart Home-Zentrale. Betroffene Geräte erhalten das Update demnach sowohl über Apple Home als auch über andere Plattformen wie Home Assistant.

Bisher war die Firmware-Version 1.0.9 die aktuellste für den MYGGBETT. Mit dem neuen Update folgt IKEA dem Beispiel anderer Geräte wie dem BILRESA, bei dem das Matter-1.4-Update bereits für mehr Stabilität gesorgt hatte. Ob ähnliche Verbesserungen auch beim MYGGBETT zu erwarten sind, bleibt abzuwarten.

Tür- und Fenstersensor kostet nur 7,99 Euro

Besitzer bzw. Besitzerinnen des MYGGBETT müssen das Update nicht manuell anstoßen. Die Installation erfolgt automatisch, sobald das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist. IKEA setzt damit auf eine nahtlose Integration in bestehende Smart Home-Systeme.

Der NYGGBETT Tür- und Fenstersensor von IKEA ist zum Preis von 7,99 Euro pro Stück sowohl in den IKEA Möbelhäusern als auch online über den IKEA-Webshop erhältlich. Bei einer Lieferung per Paketdienst fallen weitere Versandkosten in Höhe von 3,99 Euro an. Der Mindestbestellwert für alle Paketlieferungen liegt laut IKEA bei 10 Euro.