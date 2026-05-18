Roborock Qrevo Edge 2: Neuer Saug-Wischroboter mit intelligenter Kantenreinigung

Roborock Qrevo Edge 2: Neuer Saug-Wischroboter mit intelligenter Kantenreinigung

Ab sofort für 899,99 Euro im Handel erhältlich

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Weißer Roborock Qrevo Edge 2 saugt ein Wohnzimmer

Roborock, laut eigenen Angaben die weltweit führende Marke für Saugroboter im Jahr 2025, erweitert sein Portfolio um den Saug- und Wischroboter Qrevo Edge 2. Das neue Modell ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 899,99 Euro in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich. Der Roboter richtet sich an Nutzer und Nutzerinnen, die eine leistungsstarke Reinigung mit minimalem Aufwand verbinden möchten.

Mit einer Saugkraft von 25.000 Pa entfernt der Qrevo Edge 2 zuverlässig Staub, Haare und Schmutz von Hartböden, Teppichen und schwer zugänglichen Stellen. Besonders in Haushalten mit Haustieren oder langen Haaren kommt das Dual Anti-Tangle System zum Einsatz: Die Kombination aus DuoDivide-Hauptbürste und FlexiArm-Seitenbürste reduziert Haarverwicklungen und minimiert so den Wartungsaufwand.


Auch beim Wischen überzeugt das Gerät mit einem verbesserten Mopp-System, das selbst eingetrocknete Verschmutzungen dank eines Anpressdrucks von 8 N entfernt. Teppiche werden automatisch erkannt, wobei die Mopps entweder angehoben oder in der Station zurückgelassen werden.

LiDAR-Sensor kann eingefahren werden

Roborock Qrevo Edge 2 fährt zur Dockingstation
Im Lieferumfang enthalten ist auch eine Multistation für die Reinigung und das Aufladen des Roboters.

Ein besonderes Merkmal des Qrevo Edge 2 ist seine Fähigkeit, schwer erreichbare Bereiche zu reinigen. Dank intelligenter Kantenreinigung und einem ultraflachen Design von nur 7,98 cm Bauhöhe gelingt die Reinigung entlang von Fußleisten, in Ecken sowie unter Möbeln wie Sofas oder Lowboards. Ein einfahrbarer LiDAR-Sensor ermöglicht zudem die Reinigung enger Bereiche.

Für eine sichere Navigation erkennt der Roboter über 280 verschiedene Objekte, darunter Spielzeug oder Kabel, und umfährt sie selbst bei schlechten Lichtverhältnissen zuverlässig. Dies wird durch die Kombination aus strukturiertem Licht, RGB-Kamera und KI-gesteuerter Hinderniserkennung ermöglicht.

Die Multifunktionsstation des Qrevo Edge 2 übernimmt einen Großteil der Wartung automatisch: Sie reinigt die Mopps mit bis zu 80°C heißem Wasser, trocknet sie anschließend mit Warmluft und entleert den Staubbehälter des Roboters. Über die Roborock-App lassen sich zudem Reinigungspläne, Sperrzonen und individuelle Routinen einrichten. Der Roboter ist kompatibel mit Sprachassistenten wie Alexa, Google Home, Siri, und unterstützt auch das Matter-Protokoll.

Der Qrevo Edge 2 ist ab sofort im Handel erhältlich und kostet 899,99 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Bei Amazon ist die schwarze und weiße Farbvariante bereits verfügbar, und auch auf der Roborock-Website kann die Neuerscheinung bereits bestellt werden.

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Mel
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Ich bin seit 2011 Teil des appgefahren-Redaktionsteams und war schon immer an Innovationen im Tech-Bereich und Gadgets interessiert. Wann immer es praktisches Outdoor-Zubehör oder interessante Foto-Apps gibt, bin ich Feuer und Flamme, denn auch in meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Rad oder der iPhone-Kamera unterwegs. Seit einiger Zeit nutze ich aktiv das Fediverse und berichte über neue Apps, Dienste und Entwicklungen.

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