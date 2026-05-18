Xiaomi Desktop Speaker Pro startet in Deutschland

Der Zubehör- und Smartphone-Hersteller Xiaomi hat sein neues Desktop Speaker Pro Set auch hierzulande gelauncht. Die Soundbar kommt mit vier Treibern und ist für den Einsatz auf dem Schreibtisch gedacht. Auch ein Subwoofer ist im Lieferumfang enthalten. Bestellen könnt ihr das Speaker Set ab sofort über die Webseite von Xiaomi für 129,99 Euro.

Die Soundbar selbst ist mit 24 LED-Leuchten ausgestattet. Der Subwoofer verfügt über fünf RGB-LEDs. Mit diesen Leuchten können sechs verschieden Lichteffekte wiedergegeben werden, wenn Musik abgespielt wird. Zudem verfügt das Speaker Set über fünf verschiedene EQ-Modi, wie Bass oder Stimme, die den Klang in verschiedenen Wiedergabe-Szenarien optimieren.

Der Subwoofer selbst kann kabellos mit der Soundbar verknüpft werden, benötigt so aber natürlich ein eigenes Stromkabel für den Betrieb. Die Latenz soll dabei gering ausfallen. Eine Synchronisierung mit dem Hauptlaufsprecher erfolgt automatisch.

Auf umfangreiche Bedienelementen verzichtet Xiaomi bei seinem neuen Desktop Speaker Set ebenfalls. An der Soundbar befindet sich ein Bedienknopf, der als Drehregler konzipiert ist und diverse Steuerungsmöglichkeiten anbietet. Zusätzlich gibt es zwei weitere Tasten. Steuern könnt ihr zum Beispiel die Lautstärke, den Klangmodus, die Kanalauswahl und das Umgebungslicht.

Xiaomi Desktop Speaker Pro Set kommt mit vier Treibern

Die Soundbar kommt darüber hinaus mit zwei großen 10W-Racetrack-Treibern und zwei Passivmembranen, die in einer horizontalen Konfiguration mit vier Treibern angeordnet sind. So soll bereits ohne Subwoofer eine breite Klangbühne entstehen. Verbindet ihr dann noch den Subwoofer, ergibt sich laut Herstellerangaben ein noch satterer Klang.

Das Xiaomi Desktop Speaker Pro Set ist ab sofort für 129,99 Euro im Store von Xiaomi erhältlich.