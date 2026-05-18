Simplebanking: Banking-App für die Mac-Menüleiste mit weiterem Update

Wer seine Finanzen im Blick behalten will, muss nicht mehr ständig die Banking-App öffnen: Die Mac-App Simplebanking zeigt den aktuellen Kontostand direkt in der Menüleiste an – diskret, sicher und ohne Umwege. Egal ob Sparkasse, Volksbank oder N26: Die App verbindet sich per Open Banking (PSD2) mit nahezu allen deutschen Banken und liest die Kontodaten standardisiert aus. Die Installation ist in zwei Minuten erledigt und der Lesezugriff bleibt auf das Notwendigste beschränkt.

Wir hatten die Mac-Anwendung Mitte März dieses Jahres zum ersten Mal bei uns im Blog vorgestellt. Seitdem ist bei Simplebanking eine Menge passiert, und zahlreiche Updates wurden veröffentlicht. Nun meldet sich der deutsche Entwickler Maik Klotz mit einer weiteren Aktualisierung für seine Banking-App zurück. Laut seiner Aussage erhält Simplebanking mit der neuen Version 1.5 das bisher größte Funktions-Update. „Die App bleibt, was sie immer sein sollte: Banking ohne Umwege, direkt in der Mac-Menüleiste“, so Maik Klotz. „Aber sie kann jetzt deutlich mehr.“

Neu in Version 1.5 von Simplebanking ist Simplesend: Überweisungen sind damit direkt aus der App heraus möglich. Dies war laut Klotz einer der häufigsten Wünsche aus der Community. Wichtig dabei: Simplesend ist komplett optional. Die kostenlose Version der App wird dadurch nicht eingeschränkt und bleibt wie gewohnt nutzbar. Wer Überweisungen direkt aus Simplebanking starten möchte, kann das Simplesend-Überweisungs-Feature einmalig für 15 Euro und ohne weitere Abokosten freischalten.

Mit Simplesend tippt man Empfänger oder IBAN ein, bekommt Vorschläge aus den eigenen Buchungen, kann Betrag und Verwendungszweck übernehmen und bestätigt die Zahlung wie gewohnt per SCA/TAN direkt bei der Bank. Die Zahlungsauslösung läuft über den lizenzierten Open-Banking-Anbieter YAXI.

Bessere Übersicht und neuer Fokus-Modus

Auch beim Überblick legt Simplebanking nach. Neben Kontostand, Money Mood und Geldring kommen neue Kennzahlen wie Money Age hinzu. Dazu gibt es Prognosen für offene Abgänge bis zum nächsten Gehalt, verfügbares Geld bis zum Gehalt und einen täglichen Richtwert. Für konzentrierteres Arbeiten gibt es außerdem den neuen Fokus-Modus: Simplebanking wird ruhiger, aufgeräumter und zeigt stärker das, was gerade wirklich wichtig ist. Dazu kommen bessere Filter, eine stärkere semantische Suche und mehr Klarheit in der Umsatzliste.

Ein großer Schritt ist auch die Erweiterung der Bankunterstützung: Simplebanking bereitet damit den internationalen Rollout weiter vor und unterstützt neu Banken in Österreich, Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und UK. Vertreten sind unter anderem Bank Austria, BAWAG, Raiffeisen Bank, ING, Deutsche Bank Italia/España/Belgium, N26, Revolut, Finom und Viva.com.

Und für alle Nutzer und Nutzerinnen, die mit KI-Tools arbeiten, gibt es weitere Verbesserungen: Simplebanking wird über MCP und CLI noch agentenfähiger. Ein lokaler Agent kann auf Wunsch Reports erstellen, Ausgaben analysieren, bei Kontostand-Schwellen reagieren oder ein kompaktes „Kontoklima“ vorbereiten. Die Freigabe bleibt optional und bewusst steuerbar.

Die neue Version von Simplebanking ist ab sofort auf der Website des Entwicklers kostenlos erhältlich. Für die Installation auf dem Mac wird mindestens macOS 13.0 oder neuer benötigt, die App selbst ist rund 29 MB groß.