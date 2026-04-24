NebenkostenKlar: Jährliche Nebenkostenabrechnung mit kleiner App selbst prüfen

Erst kürzlich haben wir mit dem Wasser-Tracker Brim eine App des Indie-Entwicklers Juraj Dollinger-Lenharcik vorgestellt. Doch der Entwickler hat noch mehrere Anwendungen im App Store platziert, darunter auch die praktische App NebenkostenKlar. Denn: Rund die Hälfte aller Nebenkostenabrechnungen, die jährlich ins Haus flattern, enthalten Fehler. Mit NebenkostenKlar kann man diesen auf den Grund gehen.

NebenkostenKlar (App Store-Link) ist als iPhone- und iPad-App im deutschen App Store zu haben und lässt sich dort kostenlos ab iOS/iPadOS 18.0 oder neuer herunterladen. Die Anwendung ist lediglich 1,1 MB groß und steht entgegen der App Store-Beschreibung auch in deutscher Sprache zur Verfügung. Ein In-App-Kauf in Höhe von 5,99 Euro ermöglicht das Prüfen unbegrenzter Positionen und das Verfassen eines Widerspruchsbriefes, die Grundfunktionen lassen sich gratis nutzen.

NebenkostenKlar will Mieter und Mieterinnen dabei unterstützen, ihre jährliche Nebenkostenabrechnung Schritt für Schritt zu prüfen. Sie vergleicht die eingegebenen Daten automatisch mit den Vorgaben der §2 Betriebskostenverordnung (BetrKV) und zeigt direkt auf, welche Positionen nicht umlagefähig sind, wie etwa Verwaltungskosten oder Instandhaltung. Zudem überprüft die App, ob der Verteilerschlüssel korrekt angewendet wurde, ob der Mieteranteil rechnerisch stimmt und ob die gesetzliche 12-monatige Abrechnungsfrist eingehalten wurde.

Falls NebenkostenKlar Fehler in der Abrechnung findet, generiert die App sofort einen professionellen Muster-Widerspruchsbrief als PDF oder Text. Dieser enthält Verweise auf §559 BGB und fordert die Belegeinsicht gemäß §259 BGB. Zudem erstellt die App eine individuelle Checkliste für den Belegeinsichtstermin beim Vermieter oder Vermieterin, sortiert nach Positionen und zum Abhaken vor Ort.

Vergleich und Fristenmanagement

Mit der App können User ihre Nebenkostenpositionen auch mit den aktuellen Durchschnittswerten des Deutschen Mieterbunds 2024 vergleichen, von Heizung über Wasser bis zur Gebäudeversicherung. Die App erinnert automatisch per Push-Benachrichtigung an die 12-monatige Widerspruchsfrist, vier Wochen und eine Woche vor Ablauf. Zudem ermöglicht sie den Vergleich mit Vorjahresabrechnungen, um prozentuale und absolute Veränderungen auf einen Blick zu erkennen.

NebenkostenKlar arbeitet zu 100 Prozent offline: Es ist keine Registrierung nötig, und alle Daten bleiben ausschließlich auf dem Gerät. Die kostenlose Version erlaubt die Prüfung von bis zu drei Abrechnungspositionen, während die Pro-Version als einmaliger Kauf ohne Abo unbegrenzte Prüfungen ermöglicht.

Abschließend wichtig zu wissen: Die App bietet zwar eine rechtliche Orientierungshilfe, empfiehlt aber bei komplexen Fällen die Konsultation eines Fachanwalts für Mietrecht oder des örtlichen Mietervereins. Weitere Informationen zu NebenkostenKlar gibt es auch auf der offiziellen Website des Entwicklers.