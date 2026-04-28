Aiper IrriSense 2: Smartes Bewässerungssystem jetzt 100 Euro günstiger

Der Frühling ist in vollem Gange und der Sommer steht in den Startlöchern. Im Garten ist das Leben wieder da, der Rasen wächst und die Pflanzen blühen. Je wärmer es wird, desto mehr Wasser benötigen Rasen und Pflanzen. Wer nicht jeden Tag den Schlauch händisch schwingen möchte, kann sich das smarte Bewässerungssystem Aiper IrriSense 2 ansehen.

Vor gut zwei Monaten ist die zweite Generation für 499 Euro gestartet, allerdings gibt es das System in Vorbereitung auf den Sommer schon jetzt 100 Euro günstiger. Während Amazon eine UVP von 599 Euro angibt, ist der Preis bereits auf 439,99 Euro gesunken. Mit dem 40-Euro-Coupon auf der Produktseite ergibt sich ein attraktiver Endpreis von nur 399,99 Euro.

Aiper IrriSense 2 räumt mit Schwächen des Vorgängers auf

Mit dem IrriSense 2 legt Aiper gezielt nach und adressiert einen der größten Kritikpunkte der ersten Generation. So lassen sich nun bis zu zehn Bewässerungszonen einrichten und individuell steuern. Über die App können diese Bereiche nach Flächengröße und Pflanzentyp differenziert angelegt werden – inklusive Einstellungen für Bewässerungstiefe, Intervalle und Zeitpläne.

An der grundsätzlichen Idee des Systems ändert sich hingegen wenig. Weiterhin setzt Aiper auf seine vom TÜV zertifizierte EvenRain-Technologie. Diese sorgt dafür, dass Flächen von bis zu 445 Quadratmetern gleichmäßig bewässert werden – und zwar in einer Weise, die natürlichen Regen möglichst realistisch nachbildet. Dadurch lassen sich trockene Stellen vermeiden, während gleichzeitig die Wasseraufnahme im Boden verbessert wird. Zudem wird überschüssiges Wasser reduziert, das ansonsten ungenutzt abfließen würde.

Darüber hinaus nutzt der IrriSense 2 aktuelle Wetterdaten, um die Bewässerung automatisch anzupassen. Wird Regen vorhergesagt, verschiebt das System die geplanten Zyklen. Bei anhaltender Hitze wiederum wird die Wassermenge gezielt nur dort erhöht, wo Bedarf besteht. Ergänzend greift ein integrierter Regensensor ein, der spontane Niederschläge erkennt und die Bewässerung unmittelbar stoppt. Laut Hersteller sind so Einsparungen von bis zu 40 Prozent im Vergleich zu klassischen Systemen möglich.

Wenn auch ihr die Bewässerung im Garten optimieren wollt, ist die smarte Lösung von Aiper eine gute Idee.