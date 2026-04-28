Ugreen FineTrack Pro Solar Finder: Neuer Wo Ist?-Schlüsselfinder mit Solarpanel

Der Zubehör-Hersteller Ugreen ist bereits seit längerem mit einigen AirTag-ähnlichen Trackern für Gepäck, Schlüssel, Fahrrad und Co. am Markt vertreten. Nun gibt es allerdings mit dem Ugreen FineTrack Pro Solar Finder ein ganz neues und sehr ungewöhnliches Produkt dieses Genres. Der kleine Bluetooth-Tracker, der mit Apples Wo Ist?-Netzwerk und -App kompatibel ist, integriert ein kleines Solarpanel, das die Akkulaufzeit verlängern soll.

Der Ugreen FineTrack Pro Solar Finder setzt damit auf eine Kombination von Solarenergie und einen integrierten Akku mit 220 mAh Kapazität für eine dauerhafte Stromversorgung. Durch die Zusammenarbeit von beiden Technologien soll eine Akkulaufzeit von bis zu zwei Jahren möglich sein. Designtechnisch erinnert die Neuerscheinung ein wenig an das Gehäuse einer Apple Watch mit abgerundeten Ecken und einer seitlichen Taste, und dürfte aufgrund des integrierten Solarpanels etwas dicker auftragen als AirTags und andere Bluetooth-Tracker.

Der neue Bluetooth-Tracker verfügt über eine Zertifizierung für Apples eigenes Wo Ist?-Netzwerk, so dass sich das Gerät weltweit von anderen iPhones orten und und aufspüren lässt. Ebenfalls integriert ist ein akustisches Signal, mit dem sich der Tracker bemerkbar machen kann. Der Ugreen FineTrack Pro Solar Finder setzt darüber hinaus auch auf Verlassungswarnungen, wenn man sich zu weit von dem Gerät entfernt, beispielsweise, wenn der Tracker samt verwendetem Objekt gestohlen oder verloren wurde.

Tracker mit bis zu fünf Personen teilen

Wer möchte, kann den neuen Bluetooth-Tracker von Ugreen über Apples Wo Ist?-System auch mit bis zu fünf verschiedenen Personen teilen, so dass sie ebenfalls Zugriff auf das entsprechende Objekt und seinen Standort haben. Damit der Ugreen FineTrack Pro Solar Finder auch für robuste Outdoor-Abenteuer geeignet ist, hat der Hersteller das Gerät nach IP68 wasserdicht gemacht.

Laut Angaben von Ugreen befindet sich neben dem Bluetooth-Tracker auch ein Lanyard mit im Lieferumfang. Dafür sind am Gerät zwei kleine Ösen vorhanden, durch die man ein Band ziehen kann. Inwieweit das kleine Solarpanel bei seiner Größe zu einer verbesserten Akkulaufzeit beitragen kann, ist fraglich, vor allem, wenn man bedenkt, dass viele Bluetooth-Tracker in Taschen, Rucksäcken und Koffern verschwinden, ohne vom Sonnenlicht beschienen zu werden.

Wer neugierig auf den Ugreen FineTrack Pro Solar Finder geworden ist, kann die Neuerscheinung zum Preis von 19,99 Euro ab sofort bei Amazon vorbestellen. Die Auslieferung soll ab dem 6. Mai 2026 erfolgen.