Natural Expressions P7: Neuer Mähroboter setzt auf KI-Visionstechnologie

Mit dem Natural Expressions P7 ist ein neuer Mähroboter vorgestellt worden, der speziell für Gärten mit einer Fläche von bis zu 500 Quadratmetern entwickelt wurde. Im Gegensatz zu herkömmlichen Modellen kommt er ohne Begrenzungskabel oder RTK-Technologie aus und nutzt stattdessen ein KI-basiertes Vision-System. Dadurch entfällt das aufwendige Verlegen von Kabeln oder die Installation einer RTK-Antenne, und der Roboter ist laut Hersteller bereits nach fünf Minuten einsatzbereit.

Das US-amerikanische Unternehmen Natural Expressions, das bereits im Gartenbereich aktiv ist, präsentiert mit dem P7 seinen ersten Mähroboter. Das Gerät ist mit einer Triple-Vision-Kamera ausgestattet, die aus zwei Stereo-3D-Kameras, einer semantischen KI-Kamera und einem LED-Licht besteht. Diese Technologie ermöglicht es dem Roboter, die Rasenfläche eigenständig zu erkennen und Hindernisse zu umfahren. Zudem fährt der P7 bei ebenerdigen Übergängen über die Rasenkante hinaus, um ein randloses Mähen zu ermöglichen.

Leistungsmerkmale und technische Details

Der P7 ist mit einem 18 Zentimeter breiten Mähwerk ausgestattet und schafft bis zu 100 Quadratmeter Rasen pro Stunde. Die Schnitthöhe lässt sich individuell zwischen 20 und 60 Millimetern einstellen. Der Roboter bewältigt Steigungen von bis zu 32 Prozent bzw. 18 Grad und erkennt Hindernisse wie Baumwurzeln bis zu einer Höhe von 7 Zentimetern. Zudem kann er bis zu 20 verschiedene Zonen verwalten und ist mit WLAN, Bluetooth und optional auch 4G ausgestattet. Weitere Funktionen umfassen eine Live-Videoübertragung, individuelle Mähpläne, Sperrzonen und einen Spot-Modus für punktuelles Mähen.

Der Natural Expressions P7 lässt sich bequem über eine App steuern. Dies kann auch außerhalb des heimischen WLAN-Netzwerks, sofern die 4G-Option genutzt wird, geschehen. Das Gerät ist nach IPX6 gegen Wasser geschützt und arbeitet mit einer Geräuschentwicklung von 56 Dezibel besonders leise.

Preis und Verfügbarkeit

Der Natural Expressions P7 ist ab sofort erhältlich: Bis zum 8. Mai 2026 wird das Modell zu einem Einführungspreis von 899 Euro angeboten. Bei Amazon ist der Gutscheincode UA3AVLJ5 erforderlich, um den Rabatt zu erhalten. Im Lieferumfang sind neben Ersatzklingen auch eine Garage enthalten, was in dieser Preisklasse nicht selbstverständlich ist.