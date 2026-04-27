X stellt neue Messaging-App XChat für iOS vor

X hat heute die Veröffentlichung von XChat bekannt gegeben, einer eigenständigen Messaging-App für iPhone und iPad. Die App ist ab sofort im App Store (App Store-Link) für iPhones und iPads verfügbar und richtet sich an Nutzer und Nutzerinnen, die eine private und sichere Kommunikationsplattform suchen.

XChat ermöglicht es, Direktnachrichten und Gruppenchats zu führen, Audio- und Videoanrufe zu tätigen sowie Dateien auszutauschen. Besonders betont das Unternehmen die Sicherheit: Alle Nachrichten werden Ende-zu-Ende-verschlüsselt und können durch eine PIN geschützt werden. Zudem verzichtet die App auf Werbung und Tracking.

Zu den weiteren Funktionen gehören verschwindende Nachrichten, die Möglichkeit, gesendete Nachrichten für alle Chat-Teilnehmer zu bearbeiten oder zu löschen, sowie eine Benachrichtigung bei Screenshot-Versuchen. Die App ist kostenlos erhältlich und setzt iOS 26.0 oder höher voraus.

Design orientiert sich an iOS 26

XChat wurde im vergangenen Jahr in einer geschlossenen Beta-Phase mit ausgewählten Usern getestet. Laut X-Chefdesigner Benji Taylor handelt es sich bei der Veröffentlichung um den „ersten Schritt“ in der Weiterentwicklung des Messaging-Bereichs des Unternehmens. Weitere Updates sind geplant.

Im Design orientiert sich XChat an den Konventionen von iOS 26, inklusive der Tastatur. Nutzer und Nutzerinnen können zwischen einem hellen und dunklen Modus wählen, Nachrichtenberechtigungen anpassen und die Interaktion durch Wischgesten individualisieren. Zudem stehen verschiedene App-Symbole zur Auswahl.

Eine Android-Version von XChat wurde bisher nicht angekündigt. Der Fokus liegt zunächst auf der iOS-Plattform, während X weitere Entwicklungen für die Zukunft in Aussicht stellt. Für die Nutzung von XChat ist wenig überraschend ein X-Account notwendig, mit dem man sich in der App einloggt, zudem ist nur ein Chat mit anderen aktiven Personen auf X möglich.