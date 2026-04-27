Bluetti stellt neue Powerstation Elite 400 und Kühlschrank-Akku FridgePower vor

Der Hersteller Bluetti erweitert sein Sortiment an portablen Stromlösungen und präsentiert mit der Bluetti Elite 400 eine leistungsstarke Powerstation. Das neue Topmodell bietet eine Kapazität von 3.840 Wattstunden (Wh) und richtet sich an Personen, die eine zuverlässige Stromversorgung für anspruchsvolle Anwendungen benötigen. Die Powerstation ist ab sofort für 1.899 Euro im Bluetti-Webshop vorbestellbar, wobei man durch die Eingabe des Aktionscodes 100EL400 an der Kasse einen Einführungsrabatt von rund 100 Euro erhält. Die Auslieferung ist ab Mai geplant.

Die Bluetti Elite 400 ist in der Lage, angeschlossene Geräte mit einer Dauerleistung von 2.600 Watt zu versorgen. Bei kurzfristigen Lastspitzen hält das System sogar bis zu 3.900 Watt stand. Mit insgesamt sieben Anschlüssen, darunter zwei Schuko-Steckdosen, zwei USB-C- und zwei USB-A-Ports sowie eine Autosteckdose mit maximal 120 Watt, bietet die Powerstation flexible Nutzungsmöglichkeiten. Über USB-C können bis zu 100 Watt abgegeben werden, was das Laden von Laptops und anderen leistungshungrigen Geräten ermöglicht.

Das Gerät lässt sich auf verschiedene Weise aufladen: Über die Steckdose, die Autosteckdose oder mit Hilfe von Solarstrom. Für eine einfache Steuerung und Überwachung kann die Bluetti-App per Bluetooth oder WLAN mit der Powerstation verbunden werden. Die Elite 400 ist mit LiFePO4-Akkus ausgestattet, die laut Hersteller auch nach 3.000 Ladezyklen noch eine Kapazität von bis zu 80 Prozent aufweisen. Mit einem Gewicht von 39 Kilogramm ist die Powerstation zwar schwer, aber durch Transportrollen und einen ausziehbaren Handgriff dennoch gut zu bewegen.

FridgePower startet als Kickstarter-Kampagne

Neben der Elite 400 führt Bluetti mit dem FridgePower einen speziell für Kühlschränke entwickelten Akku ein. Das Gerät wird aktuell über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter angeboten und ist ab 819 Dollar vorbestellbar. Eine Version für den europäischen Markt ist ebenfalls geplant. Das Finanzierungsziel wurde bereits deutlich überschritten, was das große Interesse an einer solchen Lösung aufzeigt.

Der FridgePower verfügt über eine Kapazität von 2.016 Wh und lässt sich mit bis zu drei weiteren Akkus kombinieren, um Haushaltsgeräte bei Stromausfällen abzusichern. Durch seine flache Bauweise soll er sich besonders gut in Küchen oder Vorratsräumen unterbringen lassen. Damit richtet sich das Produkt vor allem an Haushalte, die Wert auf eine unterbrechungsfreie Stromversorgung für ihre Kühlgeräte legen.

Bluetti setzt mit den neuen Produkten auf eine Kombination aus Leistungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit: Während die Elite 400 als mobile Stromquelle für unterwegs oder als Backup-Lösung konzipiert ist, zielt der FridgePower auf die Absicherung von Haushaltsgeräten ab. Wer eine Powerstation sucht, die über nicht ganz so viel Leistung wie die Bluetti Elite 400 verfügt, sollte sich das kleinere Modell des Herstellers, die Bluetti Elite 300 mit 3.014 Wh, genauer ansehen.