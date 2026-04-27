MacBook Ultra: Diese 6 neuen Funktionen sollen kommen

Apple will dem bisherigen MacBook Pro ab 2027 ein Rebranding verpassen, das auf den Namen „MacBook Ultra“ hören soll. Das kommt nicht von ungefähr, denn Apple plant eine komplett neue „Ultra“-Produktkategorie. Noch im Herbst soll das erste faltbare iPhone auf den Namen „iPhone Ultra“ hören und damit eine neue Ära bei Apple einläuten.

Wenn Apple im Jahr 2027 das MacBook Ultra einführt, soll es sich dabei um das bisher beste MacBook handeln, das noch besser als das aktuelle MacBook Pro ist. Für das MacBook Ultra sind aktuell sechs Funktionen im Gespräch, die wir folgend noch einmal zusammenfassen.

MacBook Ultra: Mit OLED-Display

Das neue MacBook Ultra soll das erste MacBook sein, das ein modernes OLED-Display erhält. Aktuell kommt ein hochwertiges LCD- oder Mini-LED-Display zum Einsatz, wobei der Umstieg auf OLED einige Vorteile mit sich bringt: Unter anderem gibt es sattere Farben, ein höheres Kontrastverhältnis mit besseren Schwarzwerten sowie eine allgemein optimierte Bildqualität.

MacBook Ultra: Erstmals mit Touchscreen

Darüber hinaus soll das Ultra die erste Maschine sein, die einen Touchscreen anbietet. Die Erweiterung um einen Touchscreen würde demnach auch Eingaben per Finger ermöglichen, wobei die klassische Eingabe per Tastatur und Trackpad erhalten bleibt.

MacBook Ultra: Dynamic Island statt Notch

Die vom iPhone bekannte Dynamic Island soll Einzug im MacBook Ultra erhalten. Damit geht Apple einen weiteren Schritt in Richtung eines echten randlosen Displays. Benachrichtigungen, Warnungen und mehr zeigt Apple dann in der „Insel“ an.

MacBook Ultra: M6 Pro und M6 Max

Obligatorisch steht auch ein Chip-Upgrade an, wobei im Ultra-Modell die potenten M6 Pro- und M6 Max-Chips zum Einsatz kommen sollen. Interessant ist die Tatsache, dass Apple die Chips voraussichtlich mit dem fortschrittlichen 2-nm-Prozess von TSMC herstellt.

MacBook Ultra: Ein deutlich dünneres Design

Für das MacBook Ultra steht ein Design-Umbau an, sodass das neue Modell ein dünneres Design aufweisen könnte. Unter anderem wird das durch ein neues OLED-Display begünstigt, da dieses weniger Platz benötigt. Glücklicherweise gibt es keine Anzeichen dafür, dass Apple Anschlussmöglichkeiten streichen wird.

MacBook Ultra: Mit Mobilfunk

Um unabhängig von einer WLAN-Verbindung zu sein, soll das MacBook Ultra erstmals eine Mobilfunkverbindung ermöglichen. Sollten diese Pläne voranschreiten, würde das MacBook Ultra wahrscheinlich mit Apples C1X- oder dem zukünftigen C2-Modem für 5G und LTE ausgestattet sein.

Wann genau erscheint das MacBook Ultra?

Aktuell gehen Leaker und Analysten davon aus, dass Apple das MacBook Ultra Anfang 2027 auf den Markt bringt. Der bisher gemunkelte Start Ende 2026 kann nicht gehalten werden, da die RAM-Vorräte derzeit nicht ausreichend sind.