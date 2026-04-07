Heat it: Insektenstichheiler fürs iPhone jetzt für unter 20 Euro kaufen

Die warme Jahreszeit bringt nicht nur lange Abende im Freien, sondern leider auch ungebetene Gäste mit sich. Denn die Mückensaison in Deutschland erstreckt sich in diesem Jahr etwa vom 1. Juni bis zum 30. September 2026 – und damit über mehrere Monate, in denen Stiche fast unvermeidlich sind. Wer jedoch genug von juckender Haut und klebrigen Cremes hat, findet inzwischen praktische Alternativen.

Eine besonders kompakte Lösung ist der Insektenstichheiler „Heat it“, der aktuell zu einem attraktiven Preis erhältlich ist. Statt chemischer Mittel setzt das kleine Gadget auf Wärme. Der kleine USB-C-Dongle kostet jetzt nur 19 Euro statt 29,95 Euro.

Angebot heat it - Insektenstichheiler für dein Smartphone - Chemiefreie Behandlung von... ✅ STICHHEILER - Behandle juckende Stiche einfach mit deinem Smartphone! Zur Linderung von Juckreiz & Schmerz bei Bienen-, Wespen-, Bremsen und...

✅ WÄRMEBEHANDLUNG - Das chemiefreie Wirkprinzip nur mit konzentrierter Wärme (ca. 51 °C) ist medizinisch bestätigt. Damit kannst du...

Kompakt, clever und effektiv

Der „Heat it“ fällt zunächst durch sein minimalistisches Design auf. Denn das Zubehör ist kaum größer als ein Schlüsselanhänger und lässt sich problemlos überallhin mitnehmen. Gerade auf Reisen oder bei Outdoor-Aktivitäten erweist sich das als großer Vorteil, weil das Gerät jederzeit griffbereit ist.

Technisch setzt der Stichheiler auf eine ebenso einfache wie wirkungsvolle Methode: Durch gezielte Hitzeeinwirkung wird der Juckreiz nach einem Insektenstich deutlich reduziert.

Die Stromversorgung erfolgt dabei direkt über das Smartphone, was einerseits praktisch ist, andererseits auch den Verzicht auf Batterien ermöglicht. Gesteuert wird alles über die passende App, in der sich sowohl Temperatur als auch Dauer individuell einstellen lassen. Darüber hinaus gibt es sogar einen speziellen Kindermodus, der die Anwendung besonders schonend gestaltet.

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Alternative für Zuhause: Bewährte Technik mit dem Beurer BR 60

Während der „Heat it“ vor allem unterwegs punktet, gibt es auch klassische Alternativen für den Einsatz zu Hause. Ein Beispiel dafür ist der Beurer BR 60, der auf ein ähnliches Prinzip setzt, allerdings als eigenständiges Gerät konzipiert ist.

Im Gegensatz zur Smartphone-Lösung verfügt dieses Modell über integrierte Bedienelemente. Ein seitlicher Schalter sowie ein großer Knopf auf der Oberseite ermöglichen eine einfache Steuerung. Nutzer und Nutzerinnen können zwischen einem kurzen und einem längeren Behandlungsmodus wählen, je nachdem, wie empfindlich die Haut reagiert.

Auch hier gilt: Die Behandlung erfolgt ausschließlich über Wärme, wodurch der Juckreiz effektiv gelindert wird. In der Praxis zeigt sich das Gerät als zuverlässig und robust, weshalb es sich besonders für den festen Einsatz in den eigenen vier Wänden eignet.

Aktuell gibt es den Beurer BR60 für 21,90 Euro statt 35,99 Euro.