iOS 27: Diese iPhones sollen das Update bekommen – und welche nicht

Apple ist stets bemüht, auch alte iPhones mit der neuesten Software zu versorgen. Daran hält das Unternehmen auch fest, doch einige ältere Modelle sollen laut Leaks das Update auf iOS 27 nicht mehr erhalten.

Der Leaker deutet an, dass iOS 27 mit dem iPhone 12 und neuer kompatibel ist, sodass die folgenden iPhone-Modelle nicht mehr unterstützt werden:

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max und iPhone SE (2. Generation)

Die genannten iPhones laufen weiterhin mit iOS 26, sodass Sicherheitsupdates auch für diese Modelle für mehrere Jahre garantiert sind. Wenn die geteilten Informationen zutreffen, ist iOS 27 mit diesen iPhones kompatibel:

iOS 27: Diese iPhones bekommen das Update

iPhone 17e

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE (3. Generation)

Obwohl Apple auch das iPhone 12 aus dem Jahr 2020 unterstützt, bleiben Funktionen von Apple Intelligence auf das iPhone 15 Pro und neuer beschränkt. Es ist davon auszugehen, dass nicht alle neuen Features für alle Modelle verfügbar gemacht werden, jedoch profitiert auch das iPhone 12 von den allgemeinen Neuerungen.

Apple stellt iOS 27 auf der WWDC vor

Apple hat die Entwicklerkonferenz, kurz WWDC, für den 8. Juni angekündigt. An diesem Tag werden Tim Cook und sein Team alle neuen Softwareversionen vorstellen, wobei der offizielle Release dann im September erfolgt.

Da Apple bereits am 8. Juni die erste Beta-Version von iOS 27 für Entwickler zum Download bereitstellt, können wir die neue Version schon vorab entdecken und euch die neuen Funktionen ausführlich präsentieren. Eine öffentliche Beta-Version folgt dann voraussichtlich im Juli, bevor die endgültige Freigabe im Herbst erfolgt.

iOS 27 ist ein eher kleines Update

Obwohl iOS 27 eine neue Version ist, soll es sich eher um ein Update mit Fokus auf Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen handeln. Dennoch sind neue Funktionen geplant, etwa die neue Siri-App, Feinabstimmungen für Liquid Glass, eine optimierte Tastatur mit verbesserter Autokorrektur und mehr.