Keine großen Änderungen am Liquid Glass Design mit iOS 27 erwartet

Immer wieder sonntags meldet sich Mark Gurman mit seinen neuesten Erkenntnissen rund um Apple zu Wort. Und ich weiß, dass ihr alle große Fans vom Apple-Orakel seid. Jetzt hat uns Mark Gurman mit einem weiteren Ausblick beglückt, dieses Mal schaut er bis in den Juni in die Zukunft. Dann wird Apple auf der WWDC die kommenden Betriebssysteme iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 vorstellen.

Im vergangenen Jahr hat Apple das zunächst recht umstrittene Liquid Glass Design gestartet. Mark Gurman ist sich sicher, dass es an der grundlegenden Design-Idee mit den kommenden großen System-Updates keine merklichen Veränderungen geben wird. Stattdessen will man sich auf ein Feintuning des Designs konzentrieren.

Schon mit der Einführung von Liquid Glass wollte Apple einen systemweiten Slider einführen, mit dem die Transparenz des Designs angepasst werden können sollte. Laut Gurman gab es aber technische Probleme, diese Funktion auf das ganze System auszuweiten. Mit iOS 27 könnte Apple genau diese Funktion doch noch bringen – und so viel mehr Flexibilität beim Aussehen von Liquid Glass bieten.

Wie gefällt euch das Liquid Glass Design mittlerweile?

Mittlerweile ist iOS 26 seit gut einem halben Jahr offiziell verfügbar. Das ist doch ein guter Zeitpunkt, euch mal nach eurem Standpunkt zu fragen. Wie gefällt euch das transparente Design nach all den Monaten? Habt ihr euch an den neuen Anblick gewöhnt oder seid ihr immer noch skeptisch?

Ich persönlich habe mich mittlerweile an den Anblick gewöhnt. Ich möchte nicht behaupten, dass es ein großes Highlight ist, aber ich komme mit der Optik recht gut klar. Und ich erwische mich sogar immer mal wieder dabei, wie ich einzelne Designelemente und „Bubbles“ ziemlich gelungen finde. So ganz verkehrt scheint Apple am Ende des Tages ja vielleicht doch nicht gelegen zu haben…