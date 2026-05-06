iPhone 17 wird wohl länger produziert als üblich

Schon in den vergangenen Monaten gab es immer wieder Gerüchte rund um den Starttermin des iPhone 18. Dieses soll nämlich erst im kommenden Jahr erscheinen, während Apple das iPhone 18 Pro (Max) zusammen mit dem faltbaren iPhone Ultra und möglicherweise auch einem iPhone Air 2 wie gewohnt im Herbst präsentiert. Das iPhone 18 soll dann laut verschiedenen Quellen erst im Frühjahr 2027 starten.

Nun gibt es neue Informationen von Fixed Focus Digital, der bereits zuvor einige Details aus der Lieferkette von Apple herausgefunden hat. Laut dem Leaker hat Apple die Produktion des iPhone 17 offiziell verlängert. Die Produktionskapazität soll sogar erhöht worden sein, um den verlängerten Verkauf abzusichern.

Normalerweise wird die Produktion einer iPhone-Generation im Sommer langsam zurückgefahren, wenn im Herbst die neue Generation in den Startlöchern steht. Apple verkauft ältere Basis-Modelle zwar üblicherweise noch etwas weiter, diese stehen aber nicht mehr im Fokus, wenn der Nachfolger bereits im Handel ist.