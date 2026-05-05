Bekommt das 2027er-iPhone abgerundete Kanten mit haptischen Tasten?

Am 9. Januar 2007 hat Steve Jobs das erste iPhone vorgestellt. Das kommende Jahr wird also etwas ganz Besonderes, immerhin markiert es das 20. Jubiläum. Auch wenn eher davon auszugehen ist, dass das 2027er-Modell im Herbst erscheint, dürfen wir schon jetzt gespannt sein. Denn natürlich gibt es bereits die ersten Gerüchte rund um die übernächste iPhone-Generation.

Das Jubiläums-iPhone soll über ein Display mit abgerundeten Kanten verfügen, das jedenfalls sagt der Leaker „Instant Digital“ auf der chinesischen Social Media Plattform Weibo voraus. Aber nicht nur das: In die Kanten des Displays sollen auch Tasten mit einem haptischen Feedback integriert sein. Laut dem Leaker hat Apple diese besonderen Tasten bereits diversen Tests mit Handschuhen, nassen Fingern und extrem kalten Temperaturen unterzogen. Auch Schutzhüllen sollen bereits getestet worden sein.

Aber nicht nur das. Laut „Instant Digital“ soll das iPhone zum 20. Jubiläum mit einem Mikroprozessor mit extrem geringem Energieverbrauch ausgestattet sein, sodass die Touch-Tasten auch dann noch funktionieren, wenn das Gerät ausgeschaltet ist oder der Akku leer ist.

Auch diese Features könnten im 2027er-iPhone landen

Im selben Weibo-Beitrag hat der Leaker außerdem weitere Funktionen genannt, die für das Gerät im Jahr 2027 schon länger immer wieder im Gespräch sind. Dazu zählen unter anderem ein Dual-Layer-OLED-Display sowie Face ID und eine Frontkamera, die beide unter dem Display integriert sein sollen. Außerdem wurden Reverse Wireless Charging, ein 6.000-mAh-Akku, eine neue Generation des Ceramic Shield und Audio unter dem Display erwähnt, wodurch der Schlitz für den Hörer wegfallen könnte.

Vor 10 Jahren gab es ja schon einmal so etwas wie ein Jubiläums-iPhone. 2017 ist das iPhone X erschienen – und hat damals ebenfalls größere und wegweisende Neuerungen gebracht. Damals hat Apple den Home Button durch Face ID ersetzt und erstmals ein Display mit OLED-Technik verbaut.