Anker Solix Solarbank 4 Pro: Vorstellung am 12. Mai

Am Anfang der Woche haben wir einige technische Daten rund um die Anker Solix Solarbank 4 Pro für euch gesammelt. Offen war bislang, wann der neue Balkonkraftwerkspeicher vorgestellt wird. Auf Social Media hat Anker Solix jetzt die ersten Informationen geteilt.

Neben dem oben zu sehenden Teaser-Bild wird auf Social Media der folgende Text geteilt: „Ein neues Kapitel beginnt. In Berlin. Am 12. Mai. Wir glauben, dass Energie für zuhause zugänglicher sein sollte. Intelligenter, verlässlicher, einfacher.“

Wie es der Zufall so will, bin ich am 12. Mai tatsächlich auch in Berlin. Es wäre doch gelacht, wenn ich dort nicht auch etwas für euch herausfinden könnte. Schaut also gerne in der kommenden Woche hier im Blog vorbei, wenn ihr euch für die neue Anker Solix Solarbank 4 Pro interessiert.

Anker Solix Solarbank 4 Pro scheint mit bisherigen Zusatz-Akkus kompatibel zu sein.

Aus dem Teaser-Bild lassen sich allerdings schon einige Rückschlüsse ziehen. Im Vergleich zur riesigen Anker Solix Solarbank Max AC wirkt die Solarbank 4 Pro deutlich gedrungener. Das können einen einfachen Grund haben: Hätte man die neue Generation für die erhöhte Kapazität von 5 Kilowattstunden breiter gemacht, würden die bisherigen Zusatz-Akkus BP1600 und BP2700 nicht mehr passen. Ich gehe anhand des ersten Bildes davon aus, dass die bisherigen Speicher-Erweiterungen auch mit der Solarbank 4 Pro genutzt werden können.

Im Vergleich zur Solarbank Max AC fehlt auf dem Teaser-Bild zudem ein Display. Ob das einfach noch nicht gezeigt werden sollte oder wir tatsächlich darauf verzichten müssen, weiß ich allerdings noch nicht genau. Vielleicht will Anker Solix ja tatsächlich noch ein paar Details geheim halten.

Ich bin jedenfalls mehr als gespannt, immerhin habe ich die Solarbank 2 Pro und auch die Solarbank 3 Pro bereits ausführlich getestet und auch im Alltag genutzt. Beide haben in dieser Zeit nie Probleme gemacht und mir bisher sehr viel Freude bereitet.