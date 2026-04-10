Jackery SolarVault 3 Pro: Komplett-Set mit Modulen und Zusatzakku im Angebot

Nachdem man in den letzten Jahren ein wenig hinter der Konkurrenz von Zendure, EcoFlow und vor allem Anker Solix zurücklag, hat Jackery mit der neuen SolarVault-Serie ordentlich aufgeholt und liegt vor allem in Sachen Ausgangsleistung jetzt sogar vorn. Aber auch als ganz normales Balkonkraftwerk und mit 800 Watt Einspeisung ins Hausnetz kann sich das Jackery SolarVault 3 Pro All-in-One-System definitiv sehen lassen.

Zusätzlich zu den ohnehin schon guten Angeboten rund um den Launch des Systems gibt es jetzt noch ein richtig gutes Bundle, das sich zudem mit einem Gutscheincode kombinieren lässt. So bekommt ihr ein gutes Starter-Set, zu dem ihr nur noch die passenden Kabel beisteuern müsst – und schon kann es losgehen.

Ihr bekommt das Hauptmodul, die Jackery SolarVault 3 Pro, zusammen mit einem Zusatz-Akku BP2500 und vier 500 Watt Solarmodulen für nur 1.498 Euro, wenn ihr im Warenkorb den Gutscheincode NEU100 eingebt. Zudem gibt es einen Shelly Pro 3EM Smart Meter mit dazu, damit ihr die Ausgangsleistung automatisch an den aktuellen Hausverbrauch anpassen könnt.

Spannend ist der Deal auch, weil keine Versandkosten anfallen. Die Solarmodule können nur per Spedition geliefert werden – und das ist bei einer einzelnen Bestellung oftmals ein großer Kostenpunkt, auch wenn die reinen Module vielleicht ein bisschen günstiger sind.

Jackery SolarVault 3 Bundle Mit Gutscheincode NEU100 2.597 EUR 1.498 EUR jetzt kaufen

Jackery SolarVault 3 Pro mit Balkonkraftwerk-Erfahrungen im Video

Mit den insgesamt 5 Kilowattstunden Speicher kann man definitiv schon etwas anfangen, eine spätere Erweiterung mit bis zu drei weiteren Akkus ist ebenfalls kein Problem.

Einige weitere Informationen rund um das Jackery-System und generelle Balkonkraftwerk-Erfahrungen meinerseits findet ihr im folgenden YouTube-Video, das ich anlässlich des Launchs der SolarVault-Serie von Jackery für euch erstellt habe.