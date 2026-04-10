Instagram erlaubt das nachträgliche Bearbeiten von Kommentaren

Kleine Änderungen können manchmal eine große Wirkung haben: und genau das zeigt das neueste Update von Instagram. Ab sofort lassen sich Kommentare nach dem Absenden bearbeiten. Allerdings ist diese Funktion zeitlich begrenzt, da Nutzer und Nutzerinnen maximal bis zu 15 Minuten Zeit haben, um ihren Text anzupassen.

Instagram: Kommentar bearbeiten

Wer schon einmal einen Kommentar mit Tippfehlern oder unglücklicher Formulierung gepostet hat, kennt das Problem. Bisher blieb oft nur die Möglichkeit, den Kommentar zu löschen und neu zu schreiben. Mit dem Update ändert sich das nun grundlegend. Nach dem Veröffentlichen erscheint eine neue „Bearbeiten“-Option, über die sich der Text direkt anpassen lässt. Allerdings tickt die Uhr: Nach Ablauf der 15 Minuten ist eine Änderung nicht mehr möglich.

Transparenz durch „Bearbeitet“-Hinweis

Damit Nutzer und Nutzerinnen erkennen können, ob ein Kommentar nachträglich verändert wurde, versieht Instagram bearbeitete Beiträge mit einem kleinen Hinweis. Ein graues Label signalisiert, dass der Text angepasst wurde.

Allerdings geht die Transparenz nicht ganz so weit, wie man es vielleicht erwarten könnte. Denn die ursprüngliche Version des Kommentars bleibt für andere unsichtbar. Somit lässt sich nicht nachvollziehen, was genau geändert wurde. Das kennen wir von anderen Plattformen anders, hier kann oftmals noch der originale Kommentar angezeigt werden. Aber wer weiß, vielleicht bessert Instagram hier in Zukunft mit einem weiteren Update noch einmal nach.

Die Funktion war lange überfällig

Unterm Strich liefert Instagram mit der neuen Bearbeitungsfunktion ein Feature, das viele Nutzer und Nutzerinnen schon lange erwartet haben. Zwar ist die Bearbeitung auf 15 Minuten begrenzt, doch genau das sorgt für eine gute Balance zwischen Flexibilität und Transparenz.