Amazfit Bip Max: Neue Sport-Smartwatch für Neulinge startet für unter 100 Euro

Die Marke Amazfit, bekannt für ihre Sport-Wearables, bringt mit der Bip Max eine neue Smartwatch auf den europäischen Markt. Das Modell richtet sich gezielt an Menschen, die schrittweise, ohne Druck, aber mit gezielter Unterstützung, einen aktiveren Lebensstil entwickeln möchten. Ab heute ist die Uhr für 99,90 Euro in Silber erhältlich, später folgen die Farben Dunkelblau und Carbon-Grau.

Die Bip Max will ihre Nutzer und Nutzerinnen motivieren, zwei- bis dreimal pro Woche 30 Minuten Sport zu treiben. Damit will Amazfit zeigen, dass bereits moderate, aber regelmäßige Bewegung ausreicht, um Energielevel, Fitness und Gesundheit nachhaltig zu verbessern. Die Uhr zeichnet beliebte Aktivitäten wie Spaziergänge, Joggen, Radfahren oder Schwimmen auf und dokumentiert Fortschritte, um langfristige Gewohnheiten zu fördern.

Ein 2,07-Zoll-AMOLED-Display mit 3.000 Nits Helligkeit sorgt sowohl bei Sonnenlicht als auch in Innenräumen für gute Ablesbarkeit. Die Benutzeroberfläche basiert auf Zepp OS 5.0 und bietet eine intuitive Bedienung. Zudem lässt sich die Schriftgröße in sechs Stufen anpassen, und ein umfangreiches Zifferblatt-Ökosystem ermöglicht individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

Personalisierte Trainingspläne und Gesundheitsmanagement

Für einen sicheren Einstieg in den Sport bietet die Bip Max professionelle Funktionen: Der Zepp Coach erstellt personalisierte Trainingspläne basierend auf dem Fitnesslevel, während die Amazfit-Trainingsbibliothek Zugang zu geführten Workouts bietet. Kompatibilität mit Plattformen wie Runna und TrainingPeaks ermöglicht zudem das Training unter Anleitung externer Coaches. Leistungsanalysen, etwa zu Lauftechnik oder Bodenkontaktzeit, runden das Angebot ab.

Neben dem Training unterstützt die Uhr auch ein Gesundheitsmanagement: Sie erfasst Fitness- und Ermüdungswerte über verschiedene Zeiträume, während BioCharge den körperlichen und geistigen Energiepegel minütlich aktualisiert. Fortschrittliche Algorithmen analysieren Schlafqualität, Stresslevel und indirekte Ermüdung des Nervensystems. Die Ergebnisse werden danach in übersichtlichen Gesundheitsberichten zusammengefasst.

Mit 4 GB Speicherplatz geht die Bip Max über den Funktionsumfang typischer Einsteiger-Sportuhren hinaus. Nutzer und Nutzerinnen können Apps installieren, Musik und Podcasts offline speichern oder Offline-Karten für die Navigation nutzen. Eine Turn-by-Turn-Navigation mit Warnmeldungen bei Routenabweichungen erhöht die Sicherheit bei Outdoor-Aktivitäten. Zudem hilft die Uhr bei der Verwaltung von Sportausrüstung, etwa durch die Erfassung des Verschleißes von Laufschuhen.

Akkulaufzeit von bis zu 20 Tagen bei normaler Nutzung

Ein 550-mAh-Akku ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 20 Tagen bei normaler Nutzung und bis zu zehn Tagen bei intensiverer Nutzung. Dank der zirkular polarisierten GPS-Funktion eignet sich die Uhr für ganztägige Outdoor-Aktivitäten. So kann sie Aktivitäten und Erholung kontinuierlich überwachen, ohne häufig aufgeladen werden zu müssen. Die Amazfit Bip Max unterstützt darüber hinaus über 150 Sportmodi und ist mit einem Rahmen aus Aluminiumlegierung verstärkt.

Die neue Sport-Smartwatch von Amazfit ist ab dem heutigen 20. Mai 2026 auf der deutschen Amazfit-Website und über autorisierte Partner, beispielsweise bei Amazon, erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt 99,90 Euro. Zum Marktstart wird die Smartwatch mit einem silberfarbenen Gehäuse erhältlich sein. Später wird das Sortiment noch um zwei weitere Farboptionen, Dunkelblau und Carbon-Grau, erweitert werden.