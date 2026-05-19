Apple macht Barrierefreiheit smarter: Diese neuen KI-Funktionen kommen bald aufs iPhone

Apple erweitert seine Bedienungshilfen deutlich und setzt dabei verstärkt auf künstliche Intelligenz. Mit neuen Funktionen für VoiceOver, Lupe, Sprachsteuerung und den Reader für Bedienungshilfen sollen iPhone, iPad, Mac und sogar die Vision Pro künftig noch einfacher nutzbar werden. Die neuen Features basieren größtenteils auf Apple Intelligence und sollen noch im Laufe des Jahres erscheinen.

Besonders Nutzer und Nutzerinnen mit Seh- oder Mobilitätseinschränkungen profitieren von den Neuerungen. VoiceOver kann dank KI künftig deutlich präzisere Bildbeschreibungen liefern und sogar Inhalte aus Dokumenten, Rechnungen oder Fotos erklären. Gleichzeitig lässt sich per Aktionstaste direkt eine Frage zu Objekten vor der Kamera stellen. Die Lupe-App erhält ebenfalls KI-Unterstützung und reagiert zusätzlich auf Sprachbefehle wie „Vergrößern“ oder „Taschenlampe einschalten“.

Natürlichere Sprachsteuerung und automatische Untertitel

Auch die Sprachsteuerung wird flexibler: Statt exakte Befehle auswendig zu lernen, können Nutzerinnen und Nutzer künftig deutlich natürlicher mit ihren Geräten sprechen. Befehle wie „Öffne den violetten Ordner“ oder „Zeige die besten Restaurant-Guides“ sollen problemlos funktionieren – selbst dann, wenn Apps nicht optimal für Barrierefreiheit angepasst wurden.

Der Reader für Bedienungshilfen wird ebenfalls intelligenter. Er kann komplexe Texte mit Tabellen, Bildern oder mehreren Spalten besser darstellen und auf Wunsch automatisch zusammenfassen. Darüber hinaus integriert Apple eine Übersetzungsfunktion, die Texte direkt in der bevorzugten Sprache anzeigt, ohne Formatierungen zu verlieren.

Neu sind außerdem automatisch generierte Untertitel für Videos ohne vorhandene Captions. Die Funktion arbeitet direkt auf dem Gerät und erstellt Untertitel für private Clips, Streams oder geteilte Videos auf iPhone, iPad, Mac, Apple TV und Vision Pro.

Für die Apple Vision Pro führt Apple zudem eine Augensteuerung für kompatible Elektrorollstühle ein. Nutzer sollen alternative Steuerungssysteme künftig allein mit Blickbewegungen bedienen können.

Neben den Software-Neuerungen bringt Apple außerdem den adaptiven „Hikawa Grip & Stand“ weltweit in neuen Farben in den Apple Store. Das MagSafe-Zubehör wurde speziell für Menschen mit eingeschränkter Greiffähigkeit entwickelt.

Fotos: Apple.