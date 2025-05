Apple Geschenkkarte bei Lidl kaufen und bis zu 10 Euro Coupon sichern

Auch Lidl startet jetzt eine Aktion, bei der ihr die Apple Geschenkkarte zum Vollpreis kauft, allerdings via Lidl Plus einen Coupon in Höhe von bis zu 10 Euro erhaltet. Das Guthaben könnt ihr dann beim nächsten Einkauf verwenden.

Die Aktion ist vom 26. Mai bis zum 1. Juni 2025 gültig und setzt sich wie folgt zusammen:

50 Euro Apple Gift Card kaufen + 5 Euro Coupon mit Lidl Plus

100 Euro Apple Gift Card kaufen + 10 Euro Coupon mit Lidl Plus

Maximal kann pro Einkauf ein Coupon-Wert von 15 Euro erreicht werden – ihr könnt also 150 Euro Guthaben kaufen. Beim Kassiervorgang muss die Lidl Plus App gescannt werden, damit der Coupon gutgeschrieben wird. Der Coupon kann nicht für Gutschein- und Geschenkkarten eingelöst werden, ebenso sind Rettertüten, Tabakwaren, Zeitschriften und Zeitungen, Säuglingsnahrung, Bücher, Pfand, CO2-Zylinder sowie Telefon-Karten ausgenommen.