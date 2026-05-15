Mac mini von vorne

Versteckter Powerknopf beim Mac mini: Apple schafft jetzt selbst Abhilfe

Neue Start-Optionen in macOS 26.5

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Power Button des Mac mini

Der Aufschrei war groß, als Apple den neuen Mac mini vorgestellt hat, denn der Powerknopf befindet sich auf der Unterseite des kleinen Rechners. Wer den Mac mini einschalten möchte, muss das kompakte Kraftpaket zunächst anheben, um überhaupt an den Button zu gelangen. Während einige kreative Nutzer aus der Community bereits 3D-gedruckte Lösungen präsentiert haben, liefert Apple mit macOS 26.5 nun endlich eine hauseigene Alternative.

Mac mini startet automatisch bei Stromzufuhr

Mit der neuen Funktion „Start up when power is connected“ kann der Mac mini automatisch hochfahren, sobald Strom anliegt. Das bedeutet: Der versteckte Powerknopf muss nicht mehr gedrückt werden. Stattdessen reicht es aus, den Stecker in die Steckdose zu stecken oder eine Steckdosenleiste einzuschalten – der Mac startet anschließend selbstständig.


Vor allem Nutzer und Nutzerinnen, die ihren Mac mini schwer erreichbar aufgestellt haben oder ihn regelmäßig komplett herunterfahren, dürften von der neuen Funktion profitieren. Gleichzeitig eignet sich die Option auch für Setups mit schaltbaren Steckdosen oder Smart-Home-Lösungen, da sich der Rechner dadurch deutlich komfortabler starten lässt.

So aktiviert ihr die neue Funktion

Standardmäßig ist die Option allerdings nicht aktiviert. Wer die neue Power-Funktion nutzen möchte, muss sie daher zunächst manuell einschalten. Dafür öffnet ihr die Systemeinstellungen und navigiert anschließend zu:

  • Systemeinstellungen → Energie → Beim Anschließen der Stromversorgung starten

Dort könnt ihr dann die Einstellung „Immer“ auswählen. Ab diesem Zeitpunkt startet der Mac automatisch, sobald wieder Strom anliegt.

Übrigens: Die neue Funktion steht nicht nur für den Mac mini ab 2024 zur Verfügung. Auch der Mac Studio ab 2025 sowie der iMac ab 2024 unterstützen die praktische Power-Option unter macOS 26.5.

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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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