Mac mini Power Button: Kreative Ideen zur Problemlösung sind nicht immer schön

Wir haben den neuen Mac mini mit M4 Pro bestellt und gehen davon aus, dass uns der Mac die nächsten fünf Jahre und länger begleiten wird. Ich bin schon sehr gespannt, was das kleine Powerpaket leisten kann. Darüber hinaus hat sich Apples Design-Team entschieden, den Power-Button nicht mehr auf der Rückseite, sondern auf der Unterseite zu platzieren. Dadurch ist er schwer zu erreichen, und erste Praxistests zeigen, dass man den Finger nicht einfach darunter schieben kann, ohne das Gerät anzuheben.

Zudem entbrennt gerade die Debatte darüber, ob man seinen Mac mini überhaupt ausschalten sollte. Das kann und darf natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ich schalte den Mac mini im Büro nachmittags aus, da er ohnehin erst wieder am nächsten Morgen benötigt wird. Das Ausschalten ist auch nicht das Problem, denn das geht einfach über die Menüleiste am Mac. Das morgendliche Einschalten ist jedoch umständlich, da man erst den Power-Button suchen muss.

Das Internet wäre nicht das Internet, wenn nicht zahlreiche Problemlösungen auftauchen würden. Unter anderem hat der X-Nutzer @sshapoco einen Hebelschalter vorgestellt, der den Power-Button von der Oberseite bedienbar macht. Das mag zwar funktionieren, zerstört aber das elegante Design des Mac mini vollends. Das Foto oben zeigt die Idee.

@BasicAppleGuy, bekannt für seine großartigen, kostenlosen Wallpaper, schlägt vor, einfach einen Inbus-Schlüssel zu verwenden, den Apple dann für günstige 29 US-Dollar verkaufen könnte.

Apple has introduced a new $29 Magic Poker to allow users to more easily access the Power button under the new Mac mini.

Preorder today. Delivers November 08. pic.twitter.com/ixrhICwxEO

— Basic Apple Guy (@BasicAppleGuy) October 29, 2024