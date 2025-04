iOS 18.4 bringt endlich Matter-Support für Saugroboter

Mit iOS 18.4 unterstützt die Home-App endlich Saugroboter mit Matter. Die Integration sollte eigentlich schon mit iOS 18.3 starten, jedoch wurde das Update auf iOS 18.4 verschoben. Insofern ihr einen mit Matter kompatiblen Saug- und Wischroboter im Einsatz habt, könnt ihr diesen fortan auch in der Home-App von Apple steuern.

Saugroboter mit Matter

Obwohl zahlreiche Marken den Matter-Support für ihre Saugroboter längst angekündigt haben, gibt es derzeit nur wenige Modelle, die Matter zum aktuellen Zeitpunkt unterstützen. Der SwitchBot S10, der SwitchBot K10+ Pro Combo und der Eufy S1 Omni können direkt mit Matter over Wi-Fi in die Home-App gebracht werden. Weitere Saugroboter von SwitchBot lassen sich per Bridge mit Matter kompatibel machen.

Matter für Saugroboter von Roborock

Der Marktführer hat den Matter-Support schon für diverse Modelle angekündigt, aber noch nicht umgesetzt. Diese Modelle sollen per Update Matter-kompatibel gemacht werden.

Dreame Saugroboter mit Matter-Ankündigung

Gleiches gilbt auch bei Dreame. Folgende Modelle sind für Matter vorbereitet, haben allerdings noch kein entsprechendes Update zur Freischaltung erhalten.

Ecovacs-Modelle mit Matter-Support

Ausgewählte Modelle von Ecovacs bekommen ebenfalls Matter.

Eingeschränkte Nutzung in der Home-App

Dank der nativen Integration in die Home-App kann man seinen Saug- und Wischroboter mit Siri steuern und in HomeKit-Automationen und Szenen einbinden. So lässt sich der Staubsauger bequem über iPhone, HomePods, Apple TV und andere iOS-Geräte aktivieren. Allerdings ist der Funktionsumfang begrenzt, in der Home-App sind lediglich diese Aktionen möglich.

Reinigung starten oder stoppen

Wischmodus aktivieren oder deaktivieren

Reinigungsmodus anpassen (zum Beispiel Schnell- oder Tiefenreinigung)

Zum Dock zurückfahren

Für erweiterte Funktionen wie Raumkartierung oder individuelle Reinigungsrouten ist weiterhin die App des Herstellers erforderlich.