Eufy Innenkamera E30: HomeKit-Kamera jetzt auch in Schwarz

Anker wird nicht müde und führt mal wieder ein neues Produkt ein. Wobei, so neu ist diese Neuerscheinung gar nicht, denn die Eufy Innenkamera E30 ist bereits seit einiger Zeit auf dem Markt. Nun gibt es die Budget-Kamera auch in einem schwarzen Gehäuse – soweit ich das sehe, als erstes Modell von Eufy überhaupt.

Die weiße Variante ist schon länger erhältlich und in den letzten Wochen schwankte der Preis zwischen 50 und 70 Euro. Offiziell hat die Eufy Innenkamera E30 einen Listenpreis von 89,99 Euro. Die brandneue schwarze Kamera bekommt ihr für 59,99 Euro (Amazon-Link), wenn ihr den Coupon auf der Produktseite aktiviert.

Eufy Innenkamera E30 unterstützt HomeKit Secure Video

Abgesehen von der Gehäusefarbe, die möglicherweise besser zu eurer Inneneinrichtung passt, hat sich nichts getan. Die technischen Details sind gleich geblieben – und weiterhin ziemlich gut. Und auch an uns Apple-Nutzer hat man gedacht.

Trotz des geringen Preises bietet sie euch eine Unterstützung für HomeKit Secure Video und kann damit mit einem geeigneten iCloud-Plan sowie einem Apple TV oder HomePod in eurem Zuhause erkannte Bewegungen automatisch als Clip in der Apple-Cloud speichern, so dass ihr ohne zusätzliche Kosten von überall darauf zugreifen könnt.

Einen Nachteil hat die Anbindung an den Apple-Kosmos allerdings, denn die Eufy E30 zeichnet dann nur mit einer Auflösung von 1080p auf. Um die volle Bildqualität in 4K zu nutzen, müsst ihr auf die Apple-Anbindung leider verzichten – HomeKit Secure Video unterstützt einfach nicht mehr.

Die Bonus-Funktionen mit der Eufy-App

Prinzipiell könnt ihr die Kamera sogar komplett ohne die Hersteller-App von Eufy nutzen. Stellt man die Verbindung mit der Eufy-App her, bietet die Eufy Innenkamera E30 bedeutend mehr Funktionen. Und damit meine ich nicht nur die höhere 4K-Auflösung.

Ein absolutes Highlight ist beispielsweise die KI-Nachverfolgung von Objekten. Erkennt die Kamera Tiere oder Personen, kann sie diese automatisch verfolgen und sich nicht nur nach oben und unten neigen, sondern auch um 360 Grad drehen. Ebenso gibt es einen virtuellen Joystick zur manuellen Steuerung. In der Eufy-App können zudem favorisierte Positionen festgelegt werden – beispielsweise auch als Datenschutz-Option. Zudem bietet die Eufy Innenkamera E30 verschiedene Speicheroptionen. Ihr könnt einfach eine microSD-Karte in die Kamera stecken, alternativ kann eine Verbindung zur Eufy HomeBase 3 hergestellt werden. Beide Varianten sind kostenlos. Als dritte Option gibt es auch einen optionalen Cloud-Speicher, der dann allerdings bezahlt werden muss.