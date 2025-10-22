Echo Dot Max und neuer Echo Studio starten nächste Woche

In der kommenden Woche ist es soweit. Amazon bringt zwei der bereits angekündigten neuen Alexa-Lautsprecher auf den Markt. Am 29. Oktober erscheinen der komplett neue Echo Dot Max für 109,99 Euro und die neue Generation des Echo Studio für 239,99 Euro. Die neuen Echo Show-Modelle mit Display kommen erst Mitte November.

Erste Eindrücke der neuen Alexa-Lautsprecher konnten wir bereits sammeln, wir haben uns dafür extra auf den weiten Weg nach New York zur offiziellen Präsentation gemacht. Leider ist es auf solchen Events immer recht laut und ein echter Klang-Test nur schwer möglich. Das werden wir spätestens Anfang November noch einmal ordentlich nachholen.

Die neuen Echo-Modelle im ersten Hands-On

Falls ihr schon vor dem Start ein paar optische Eindrücke der neuen Alexa-Lautsprecher wünscht, könnt ihr gerne noch einmal einen Blick auf unser Video werfen. Dort seht ihr auch alle weiteren Neuheiten, die Amazon dieses Jahr noch auf den Markt bringt.

Der neue Echo Dot Max im Detail

Im Vergleich zum Echo Dot der 5. Generation soll der neue Echo Dot Max klanglich neue Maßstäbe setzen. Während der Echo Dot bisher vor allem durch sein kompaktes Format mit solider Klangqualität überzeugte, will der Echo Dot Max einen deutlich kraftvolleren Sound mit fast dreimal so viel Bass liefern. Dafür sorgt erstmals ein Zwei-Wege-Lautsprechersystem, das speziell auf Klangtreue ausgelegt ist: Ein Hochleistungs-Tieftöner bringt tiefere Bässe, während ein maßgeschneiderter Hochtöner für Höhen sorgt.

Zur Auswahl stehen mit Graphit und Weiß zwei klassische Farben. zudem bringt Amazon den Echo Dot Max auch in Amethyst auf den Markt. Das ist ein helles Lila, was zumindest auf den Produktbildern erfrischend anders aussieht. Der Preis liegt bei 109,99 Euro (Amazon-Link).

Die wichtigsten Infos zum neuen Echo Studio

Ganz neu ist der Echo Studio nicht, Amazon hat schon mehrere Generationen des kraftvollen Speakers veröffentlicht. Das neue Modell sieht auf den ersten Blick wie ein Echo Dot Max aus, ist aber erheblich größer und liefert somit auch noch besseren Sound. „Er ist im Vergleich zum Vorgängermodell um 40 Prozent kleiner und liefert den besten Sound für einen Smart Speaker dieser Größe. Um einen immersiven, raumfüllenden Sound zu erzeugen, kombiniert der neue Echo Studio einen leistungsstarken Hochleistungs-Tieftöner, der tiefe Bässe liefert, mit drei strategisch platzierten Breitband-Treibern“, schreibt Amazon in einer Pressemitteilung.

Um echtes Surround-Feeling zu erzeugen, unterstützt der neue Echo Studio auch 3D-Audio und Dolby Atmos. Zudem kann er, wie auch der Echo Dot Max, mit kompatiblen Fire TV Geräten kombiniert werden. Bis zu fünf Lautsprecher können so für ein Heimkino-Erlebnis sorgen. Der größere Alexa-Lautspecher ist ausschließlich in Anthrazit erhältlich und kostet 239,99 Euro (Amazon-Link).